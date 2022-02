Alpenregion Tegernsee Schliersee will Besucher lenken - Bayrischzell plant digitale Parkplätze

Von: Jonas Napiletzki

Volle Parkplätze, wie hier an der Sportalm, sind in Bayrischzell speziell am Wochenende Alltag. Im Rahmen des ATS-Projekts „Smarte Tourismusregion“ könnte die Belegung künftig digital erfasst und prognostiziert werden. © Thomas Plettenberg

Im Kreis Miesbach sollen Gäste durch Prognosen und Echtzeitdaten digital gelenkt werden. Bayrischzell will das Projekt „Smarte Tourismusregion“ mit digitalen Parkplätzen stützen.

Bayrischzell – Das Szenario, das Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) dem Bayrischzeller Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung schilderte, brachte einige Mitglieder zum Schmunzeln. „Wenn der Münchner in der Früh seinen Tagesausflug startet und dann – weil er zu lang geschlafen hat – erst um halb elf aus dem Haus kommt“, dann, so Kittenrainer, sage das Navi künftig: „Heute brauchst du nicht mehr ans Sudelfeld fahren.“ Stattdessen würde das Navi raten: „Fährst in’d Holledau, da hast du mehr davon.“ Und dann, so schloss Kittenrainer, „ist sinngemäß das Ziel erreicht“.

Auch wenn sich das Gremium uneins darüber war, ob die Holledau wirklich eine gute Alternative zu Bayrischzell ist, war Konsens in der Runde: Das Projekt „Smarte Tourismusregion“ (STR), das das Kommunalunternehmen Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) zur Besucherlenkung umsetzt, ist wichtig. Werden die Daten gut kommuniziert, könnte das geschilderte Szenario tatsächlich eintreten. ATS-Projektleiter Thorsten Schär erklärte: „Es geht um eine der größten Herausforderungen die wir momentan haben.“

Das Projekt: Digitale Besucherlenkung

„Wie ist es möglich, die Gäste bei uns in der Region besser zu verteilen? Wie können Auslastungsspitzen abgemildert werden?“ Schär beantwortete seine Fragen mit dem STR-Projekt. Die ATS habe sich auf das entsprechende Förderprogramm des Bayerischen Wirtschaftsministeriums beworben – und im Herbst vergangenen Jahres den Zuschlag erhalten (wir berichteten). Das Förderprojekt habe ein Volumen von 664 000 Euro bei einer Förderquote von 70 Prozent. Die verbleibenden 30 Prozent müsse der Landkreis tragen, wobei wiederum die Hälfte dieses Anteils in Eigenleistung durch die ATS erbracht werde. Als monetärer Eigenanteil bleiben so rund 100 000 Euro, die aus der Kasse des Landkreises bezahlt werden. Mit der Gesamtsumme werden mit dem Projekt bis Ende 2023 die größten Posten zur Besucherlenkung abgedeckt.

Geschaffen werden ab diesem Sommer etwa Sensoren an Straßen und Autobahnabfahrten zur Verkehrszählung, Sensorausstattungen für bis zu zwei Parkplätze pro Gemeinde und die Bündelung der Daten in einer gemeinsamen Plattform.

Dort sollen auch bestehende Daten, etwa von Veranstaltern oder Bergbahnen, angebunden und mit Wetterdaten, Kalenderdaten und Werten der Vergangenheit kombiniert werden. Mit künstlicher Intelligenz können neben Echtzeitdaten auch Prognosen ausgespielt werden: im Internet oder auf Infotafeln am Straßenrand. So kann etwa der fiktive Münchner aus Kittenrainers Beispiel am Vortag entscheiden, wo die Reise hingeht. „Oder den Zug nehmen“, sagte Kittenrainer.

Der Gemeinde-Anteil: 25 Prozent für weitere Parkplätze

Auch auf die Gemeinden kommen mögliche Kosten zu. Denn: Will eine Kommune mehr als die vom STR-Projekt gedeckten ein bis zwei Parkplätze mit Sensortechnik ausstatten, müssen die weiteren Sensoren selbst bezahlt werden. Aber: Auch dafür gibt’s ein Förderprogramm, wie ATS-Vorstand Harald Gmeiner erklärte. Bis April dieses Jahres müssten die Gemeinden Anträge beim Bayerischen Wirtschaftsministerium für jeden Parkplatz stellen. Pro Parkplatz winken 10 000 Euro, bei größeren Plätzen ausnahmsweise bis zu 30 000 Euro Förderung, wobei Gemeinden 25 Prozent der Kosten selbst tragen müssen. Auch die Möglichkeit, die Parkgebühren direkt über Sensortechnik mit Kennzeichenerfassung abzurechnen, besteht Gmeiner zufolge, wenn Bayrischzell etwas tiefer in die Tasche greife. Ein derartiges Modell würde beispielsweise von der Wallbergbahn bereits praktiziert.

Egid Stadler (CSU) wünschte sich wegen wechselnder Schwerpunkte im Sommer und Winter möglichst mobile Technik. Im Gremium kam diese Idee gut an. Bayrischzell will nun Parkplätze festlegen und technische Möglichkeiten eruieren. Kittenrainer betonte abschließend: „Eine Beteiligung würde Bayrischzell gut zu Gesicht stehen.“

