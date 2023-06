Autofahrer (60) übersieht Kraftrad: 30-Jähriger bei Sturz verletzt

Der Kraftradfahrer kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. © IMAGO/Maximilian Koch

Beim Linksabbiegen hat ein Autofahrer (60) in Bayrischzell einen entgegenkommenden Kraftradfahrer übersehen. Der 30-Jährige stürzte und rutschte in einen geparkten Pkw.

Bayrischzell - Wie die Polizeiinspektion Miesbach berichtet, wollte der Autofahrer am Mittwoch, 31. Mai, gegen 18.50 Uhr auf der Alpenstraße in Bayrischzell links abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Kraftradfahrer (30) - es kam zur Kollision. Der 30-Jährige stürzte dadurch und rutschte in einen geparkten Pkw. Da er nach dem Unfall über Schmerzen in der rechten Körperhälfte klagte, wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Agatharied gebracht.

Die Feuerwehr Bayrischzell war mit 18 Mann im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern.

