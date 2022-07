20-Jährige zu schnell unterwegs

Eine 20-Jährige ist auf ihrem Motorrad am Sudelfeld zu schnell gefahren und in den Gegenverkehr geraten. Dort fuhr sie in einen 46-Jährigen.

Bayrischzell - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Motorräder auf der B307 am Sudelfeld sind am Samstag die beiden Fahrer verletzt worden. Laut Polizei geschah der Unfall gegen 13.50 Uhr. Eine 20-Jährige aus Kirchheim bei München fuhr mit ihrer Husqvarna 701 die Straße aus Oberaudorf kommend Richtung Bayrischzell. In einer starken Rechtskurve nach dem Wanderparkplatz Wildalpjoch kam sie aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 46-Jährigen aus Kirchberg in Tirol auf seiner BMW GS.

B307: Motorräder kollidieren frontal am Sudelfeld - Hubschraubereinsatz

Die wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Informationen zur Schwere ihrer Verletzungen lagen der Polizei nicht vor. Der BMW-Fahrer wurde durch den Aufprall von seiner Maschine geschleudert und erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort versorgt wurden.

An beiden Motorrädern entstand Totalschaden, der auf 36.000 Euro geschätzt wird. Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren Bayrischzell und Geitau mit fünf Fahrzeugen sowie die Bergwacht mit einem Fahrzeug vor Ort.

