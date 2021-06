B307: Mann (79) fährt in beide Leitplanken - Verfahren wegen Alkoholeinfluss

Erst rechts, dann links

von Christian Masengarb schließen

Ein 79-jähriger Fischbachauer ist auf der B307 bei Bayrischzell in beide Leitplanken gefahren. Die Polizei ermittelt wegen Alkoholeinfluss.

Bayrischzell - Ein 79-jähriger Fischbachauer hat am Sonntag auf der B307 bei Bayrischzell die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in beide Leitplanken gefahren. Laut Polizei war der Mann gegen 16.45 Uhr mit seinem Hyundai von Aurach Richtung Bayrischzell unterwegs, als er aus Unachtsamkeit alleinbeteiligt zunächst nach rechts von der Straße abkam und in die Leitplanke stieß. Als er gegensteuerte, verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte auch gegen die linke Leitplanke.

Der Mann blieb unverletzt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Am Pkw entstand Totalschaden von rund 8000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten beim Fahrer Alkoholgeruch. Ein Atemtest ergab über 0,3 Promille. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund von Alkoholeinflusses.