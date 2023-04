Bärenspuren im Landkreis: Merkur-Reporter erinnert sich an Erlebnisse mit Bruno 2006

Von: Klaus Wiendl

Heute im Museum Mensch und Natur in München: Braunbär Bruno, der 2006 erlegt wurde. © Marcus Schlaf

Vor 17 Jahren war Merkur-Reporter Klaus Wiendl auf den Spuren von Bruno unterwegs. Jetzt wandelt ein Artgenosse auf den Spuren des Problembär. Zeit für einen persönlichen Rückblick.

Landkreis – Wie sich die Bilder gleichen. Vor 17 Jahren war der Verfasser dieser Zeilen tagelang auf den Fersen von Problembär Bruno. Auf dessen Fährten ist nun auch der kürzlich amtlich bestätigte Artgenosse unterwegs (wir berichteten). Ob ihn das gleiche Schicksal ereilt?

„Es waren spannende Tage für mich im Juni 2006, als Bruno, der bereits seit Mai in Tirol unterwegs war, in den Landkreis Miesbach kam und bereits zuvor Meldungen von Schafsrissen und getöteten Hühnern die Runde machten. Da packte mich als damaliger Mitarbeiter des Bayerischen Fernsehens auch der Jagdtrieb. Mit dem Segen des Senders und einer TV-Kamera versuchte ich, den Beutegreifer ausfindig zu machen.

Ab Kreuth auf Brunos Spuren

Ab Kreuth nahm ich am 18. Juni seine Blutspur auf, nachdem er in Scharling einen Zaun nahe eines Wohnhauses und Bienenstöcke zerstört hatte. Nahe der Weissach-Alm waren es dann Schafe auf der Weide, die sich Bruno vornahm. So gestärkt zog er weiter Richtung Schwarzentenn-Alm, wie mir der Wirt bestätigte. Auch an der Königsalm in den Blaubergen wurde er gesichtet. Bruno war mir immer um einige Stunden voraus, da ich keine Fahrerlaubnis für die Forststraßen auf bayerischem und Tiroler Gebiet hatte. Unterwegs schnitzte ich mir zur Sicherheit einen langen Stock. Man weiß ja nie.

Klaus Wiendl war 2006 als Reporter auf den Spuren von Bruno unterwegs. © Privat

Meine Rundrufe ergaben, dass Bruno auch an der Gufferthütte vorbeikam. Von dort hatte er nicht weit zum Kaiserhaus an der Brandenberger Ache. Hier entdeckte ich am 21. Juni nicht nur erstmals seine riesigen Tatzenspuren im feuchten Boden und sieben getötete Hühner sowie ein gerissenes Schaf, hier traf ich auch auf den finnischen Bärenjägertrupp, der Bruno im Auftrag der Staatsregierung einfangen sollte. Ihre Hunde hatten ihn an einer Steilwand gestellt, kamen aber nicht hoch. Sie scheiterten kläglich, Bruno entwischte ihnen.

Knapp verpasst am Pendling

Am nächsten Tag wurde er auf dem Pendling über Thiersee gesichtet. Hier hatte ich Glück, dass mich ein Almbauer hochfuhr. Doch auch hier kam ich zu spät und entdeckte nur die völlig erschöpften Finnen bei der Brotzeit. Entlang der Fahrt Richtung Grenzübergang beim Zipflwirt vor Bayrischzell sah ich mehrfach geplünderte Schaf- und Hühnerställe. Meine Rundrufe ergaben, dass Bruno über die Ackernalm, Hinteres Sonnwendjoch zum Taubenstein unterwegs war.

Mein Filmmaterial wurde mit einem Kurier täglich zum BR-Studio nach München-Freimann gebracht, denn Bruno war das Top-Thema. Der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) hatte das Raubtier zum Abschuss freigegeben, Tierschützer demonstrierten dagegen. Bruno mauserte sich zum Politikum. Die Fronten verhärteten sich, obwohl Bruno keinem Menschen in Bayern zu nahe kam.

Sichtung an der Rotwand

Dies erzählten auch Sennerinnen der Großtiefenthalalm oberhalb des Soinsees: Bruno sei durch ihre Weide gezogen, ohne sich an die Kühe zu machen. Zwei Biker begegneten ihm am Uferweg, Fotos entstanden. Das war am Samstag, 25. Juni. Bruno nahm Kurs auf eine Schafherde unterhalb der Rotwand und riss eines. Gegen Abend ergab mein Anruf im Rotwand-Haus, dass er um 20.30 Uhr von Gästen auf der Terrasse beobachtet wurde. Da es finster wurde, konnte ich nichts mehr ausrichten.

Im Morgengrauen des Sonntags bekam ich den Anruf, dass Bruno um 4.50 Uhr an der Kümpflalm im Spitzinggebiet erschossen wurde. Auf die Frage, wer ihn erlegt habe, bekam ich als Antwort, dass es sich um einen Schießausbilder der Bayerischen Polizei handeln soll und nicht um einen heimischen Jäger. Das Geheimnis wurde nie ganz gelüftet. Ob dem neuen Bär ein ähnliches Schicksal droht, ist ungewiss.

Wenn ich Bruno auch nicht lebend begegnete, so hat mich das Bärenfieber doch in den Bann gezogen. Die letzten erlebte ich in Alaska. Sie nahmen keine Notiz von mir und blickten nur gebannt auf Lachse im Fluss.“