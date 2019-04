Bayrischzell: Die DB Netz AG will den Bahnübergang an der Tannermühlstraße modernisieren. In Anschluss braucht es eine Einbahnregelung – sehr zum Missfallen des Gemeinderats.

Bayrischzell – Die Deutsche Bahn (DB) rasselt mit dem Säbel. Und deshalb muss die Gemeinde Bayrischzell schnell eine Entscheidung treffen: I Gemeinderat hat Dietmar Schieder von der DB-Netz AG nämlich den Plan zum Umbau des Bahnübergangs an der Tannermühlstraße erläutert. Die Technik dort ist veraltet und muss bis Ende 2021 mit elektronischer Stellwerkstechnik aufgerüstet werden. Dies auch im Hinblick auf eine Einführung des Halb-Stunden-Taktes auf der Bahnstrecke Schliersee-Bayrischzell.

Doch so einfach ist das Bauvorhaben nicht. Kommt es zu keiner baldigen Einigung, würde die DB sogar eine „Auflassung“ des Bahnübergangs im Zuge der Modernisierung in Betracht ziehen. „Auflassung heißt Schließung“, erklärte Gemeinde-Geschäftsleiter Josef Acher. „Dann würde keine Straße mehr über den Bahnübergang führen.“

Bahnübergang in Bayrischzell: Wutschnauben über „Drohgebärden“

Soweit möchte es die Gemeinde nicht kommen lassen. „Auf den Bahnübergang können wir nicht verzichten“, betonte Bürgermeister Georg Kittenrainer mit Blick auf die Bürger im nördlichen Ortsgebiet. Insbesondere Florian Müller wollte sich nicht vor vollendete Tatsachen stellen lassen und bezeichnete das Vorgehen der DB als „Drohgebärden“. Er will sich noch einmal „informieren und besprechen“, bevor es zu einem Beschluss kommt. Der Gemeinderat vertagte eine Entscheidung.

Die Alternativen sind begrenzt: Der Beschlussvorschlag beinhaltete zwei Lösungsansätze: Entweder wird der Bahnübergang komplett neu gebaut und die Tannermühlstraße auf 6,50 Meter verbreitert, oder der Verkehr am Bahnübergang muss durch eine Einbahnreglung an der Tannermühlstraße geleitet werden. Für Kittenrainer ist die Entscheidung eindeutig: „Die Einbahnregelung ist die einzige Lösung, um den Bahnübergang zu erhalten“, sagte er, „denn eine Verbreiterung der Straße ist aus Kostengründen nicht möglich“. Die bauliche Umsetzung würde aufgrund der Geländeverhältnisse bis zu eine Million Euro kosten, ergänzte Acher. Und von diesen müsste die Gemeinde ein Drittel übernehmen. Eine Straßenverbreitung würde zudem die Anrainer betreffen, deren Grundstücke 27 Meter vor und hinter dem Andreaskreuz liegen. Es geht um die aktuellen Sicherheitsstandards des Eisenbahnbundesamtes hinsichtlich der Begegnung von Pkw, Lkw sowie Fußgängern.

Bayrischzell: Kommt die Einbahn-Regelung am Bahnübergang?

Stimmt der Gemeinderat der Einbahnregelung nicht zu, so ließ Schieder wissen, „müssten wir in die Enteignung gehen.“ Doch für die DB sei dies ein Risiko, „das wir nicht eingehen können und werden“. Zumal ein Enteignungsverfahren koste. „Zeit, die wir nicht haben, da die DB aufgrund von Bund-Fördermitteln in Planung gehen muss“, betonte der DB-Mitarbeiter. Kittenrainer musste an dieser Stelle kurz durchschnaufen. Die DB hat vor Jahren bekanntermaßen auch in Bayrischzell ihr Bahnhofsareal veräußert. So sei der Grund, auf dem der denkmalgeschützte Lokschuppen steht, in die Verwaltungsgesellschaft des Bundeseisenbahnbahnvermögens und der südliche Bereich am Bahnübergang an die DB-Immobilien ausgegliedert worden, sagte der Rathauschef und betonte: „Und wenn das alles nicht verschachert worden wäre, dann hätten wir jetzt genug Platz.“ Dann könnte nämlich die Straßenverbreiterung der Tannermühlstraße auf diesen Flächen vorgenommen werden.

Zu den Kosten einer etwaigen Einbahnregelung sagte Acher: „Den Umbau der Schrankenanlage trägt aufgrund eines Bestandschutzes die DB.“ Die Gemeinde müsste lediglich für den Straßenausbau mit bis zu 30.000 Euro aufkommen. In welche Richtung eine mögliche Einbahnregelung das Fahren erlaube, sei noch nicht abschließend geklärt, sagte Kittenrainer, darüber müsse noch diskutiert werden. Die kostengünstigere Variante ist laut Acher allerdings die, bei der über Professor-Kleiber-Straße und Kranzerstraße in Richtung Ortszentrum gefahren wird.

von Daniel Wegscheider