Bahnübergang Tannermühlstraße: Einbahnregelung kommt

Bayrischzell hat den Plänen der DB Netz zum Umbau des Bahnübergangs Tannermühlstraße zugestimmt. Damit ist klar: Die Einbahnregelung der Straße kommt. Glücklich ist im Gremium damit niemand.

Bayrischzell – Die erste Warnung, die DB Netz wolle den Bahnübergang Tannermühlstraße in Bayrischzell am liebsten schließen, hatte Georg Kittenrainer (CSU) bereits „vor Jahren“ erhalten, sagte der Bürgermeister auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Heino Seeger, damals Geschäftsführer der BOB und jetzt der Tegernseer Bahn, habe ihm gesagt: „Da müsst ihr aufpassen.“

Vor einem Jahr, als die Warnung ernst wurde und die DB Netz mit der Schließung an Bayrischzell herantrat, trotze ihr die Gemeinde einen Kompromiss ab: Der Übergang bleibt offen, aber die Tannermühlstraße bekommt eine Einbahnregelung. Nun hat der Gemeinderat den Umbauplänen das gemeindliche Benehmen erteilt. Damit hat er auch den Einbahnverkehr bestätigt. Glücklich war und ist mit dieser Lösung weiter niemand.

Die Vorgeschichte

Wie berichtet, ist der Bahnübergang Tannermühlstraße veraltet. Das Stellwerk wird noch von einem Fahrdienstleiter vor Ort betreut. Die DB Bahn will das System bis Ende 2021 durch ein elektronisches Stellwerk ersetzen. Das Vorhaben soll auch den Halbstundentakt ermöglichen. So weit, so gut.

Im Gemeinderat hatte die Idee vor einem Jahr aber Unmut ausgelöst. Weil die DB Netz zuerst die Schließung in den Raum gestellt hatte und weil sie später als Alternativen lediglich den Einbahnverkehr und die Verbreiterung der Tannermühlstraße auf 6,50 Meter anbot. Die Verbreiterung, so die einhellige Meinung, war undenkbar. Blieb nur die Einbahnregelung. Das empfanden viele als Erpressung.

Auch, weil die DB Netz vor Jahren ihr Bahnhofsareal und damit Flächen, die zur Verbreiterung der Tannermühlstraße hätten genutzt werden können, verkauft hat. „Wenn das alles nicht verschachert worden wäre, hätten wir jetzt genug Platz“, hatte sich Kittenrainer vor einem Jahr geärgert. Doch es nützte nichts. „Es sind Fehler, die vor 15 Jahren passiert sind“, sagte er nun. Die Gemeinde müsse das Beste daraus machen. Deswegen erteilte sie das Benehmen.

Der Plan

Der Bahnübergang wird nun eine neue Schrankenanlage mit Ampel erhalten und von 3,80 auf 4,50 Meter verbreitert werden. Ein Gehsteig wird nicht errichtet. Die Baumaßnahmen sollen tagsüber durchgeführt werden. Vollsperrungen sind während der Arbeiten möglich, sollen aber auf das Minimum begrenzt werden. Umleitungen müssten über die Kranzerstraße erfolgen. Der Einbahnbereich soll so klein wie möglich bleiben, aber den gesamten Kranzerbereich einschließen und in Nord-Süd-Richtung erfolgen. Das sei im Winter günstiger.

Die Gemeinde gab der DB Netz auch eine Hausaufgabe mit. Die hatte das gemeindliche Grundstück an der Kranzerstraße als Baulager vorgesehen. Geht nicht, meinte der Gemeinderat einstimmig: Es sei zu weit weg, die Zufahrt über die privaten Parkplätze sei unmöglich. Das Baulager solle stattdessen in der Nähe der Baustelle, unmittelbar nördlich des Bahnübergangs auf dem Gelände beim Lokschuppen errichtet werden. Ob sich die DB Netz daran hält, liegt bei ihr: Als betroffener Träger öffentlicher Belange wird die Gemeinde am Verfahren beteiligt. Ein Widerspruchsrecht hat sie aber nicht.