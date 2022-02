Bayrischzell: Bäckerei Butz nun auch formell ein Café

Von: Jonas Napiletzki

Freuen sich auf die Zukunft mit der Bio Bäckerei: Konditor und Bäckermeister Sebastian Butz und Sophia Diegner, die als Konditorin bereits neuen Schwung ins süße Sortiment gebracht hat. © Skodacek

Das renovierte und neueröffnete Alpencafé Butz mit Bäckerei in Bayrischzell ist nun auf dem Papier abgesegnet. Die Umgestaltung hatte einen Antrag auf Nutzungsänderung erfordert.

Bayrischzell - Der neue Chef Sebastian Butz (26) des gleichnamigen Cafés hatte seine Räume an der Tiroler Straße in Bayrischzell bereits am 20. Dezember 2021 neu eröffnet. Jedoch war die Café-Fläche mit rund 25 Stühlen und Toiletten nicht vom bisherigen Bauantrag gedeckt. Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) erklärte in der jüngsten Gemeinderatssitzung: „Der Genehmigungsstand der Bäckerei ist um 1975 stehen geblieben.“ Vorschriften des Landratsamts würden nun einen Antrag auf Nutzungsänderung erfordern.

Früherer Lebensmittelladen jetzt Café

Der lag vor – und das Gremium bewilligte ihn einstimmig, ebenso wie eine nötige Abweichung der Stellplatz-Satzung. Die sieht für das Café vier Parkplätze vor. Auf dem Grundstück finden aber nur drei Autos Platz. In der Praxis, so erklärte Kittenrainer, würden die Gäste aber ohnehin den Vorplatz in Richtung Tiroler Straße mitnutzen. Ferner gebe es ausreichend Kurzzeitparkplätze an der Straße. Die Ratsmitglieder stimmten dem zu.

In der Traditionsbäckerei wurden früher auch Lebensmittel verkauft. Senior-Chef Robert Butz (63), der das Café an der Tiroler Straße 2 zum 1. Juli 2021 in die Hände seines Sohnes übergeben hat, erklärt auf Nachfrage: „Lebensmittel waren nicht mehr rentabel.“ Deshalb seien in den vergangenen zwölf Jahren bereits keine mehr verkauft worden.

„Große Bereicherung für Bayrischzell“

Mit dem Umbau sei die zuletzt auch als Bistro genutzte Bäckerei erweitert worden, was Kunden mehr Tische und „einen feinen neuen Laden“ beschere. Kittenrainer betonte in der Sitzung: „Das neue Café ist eine große Bereicherung für Bayrischzell.“ nap

