Bayrischzell: Böhmfeld soll Wohnquartier werden - Mehrfamilienhäuser angedacht

Eine Fläche mit vielen Möglichkeiten: Die Gemeinde Bayrischzell will das Böhmfeld bebauen und dabei gezielt auf den Wohnungsbedarf vor Ort reagieren. © Thomas Plettenberg

Mit dem Böhmfeld hat sich die Gemeinde Bayrischzell eine Option gesichert, eigenverantwortlich in den Wohnungsbau einzusteigen. Im Vordergrund steht dabei nicht der Profit.

Bayrischzell – Auf dem Böhmfeld in Bayrischzell könnte bald ein Wohnquartier für bis zu 120 Personen entstehen. In ihrer jüngsten Sitzung hatte der Gemeinderat nämlich die Firma LBBW Kommunalentwicklung GmbH eingeladen, die bei ihrer erstellten Studie zu einer möglichen Wohnbebauung zwei Varianten dafür vorschlug. Vorgabe seitens der Verwaltung: eine Mischung von Miet- und Eigentumswohnungen sowie auch Hauseigentum.

Wie berichtet, hat Bayrischzell das rund ein Hektar große Grundstück Ende 2021 nach langen Verhandlungen mit der Erbengemeinschaft erworben. Es liegt zwischen dem katholischen Pfarrheim im Osten und der Kneippanlage im Westen, nach Süden hin wird es vom Larchbach abgegrenzt. Erschlossen ist das Gelände über die Wendelsteinstraße, die zu dem dortigen rund 165 Quadratmeter großen Bestandsgebäude führt, das derzeit vermietet ist.

„Alles gehört der Gemeinde. Sie allein kann entscheiden, wie sie mit dem Grundstück und dem Gebäude verfahren möchte“, erklärte Tanja Hetterich von der LBBW GmbH. Allen voran möchte die Kommune Wohnraum für seine Bürger schaffen. „Wir haben eine hohe Nachfrage und eine lange Liste“, erklärte Georg Kittenrainer (CSU). „Es soll was Vernünftiges für Bayrischzell herauskommen. Wir wollen mit dem Böhmfeld kein Geld verdienen und sind nicht auf Gewinn aus.“

Zwei Varianten - beide sehen Mehrfamilienhäuser vor

Berücksichtigt hat die Analyse die örtlichen Verhältnisse wie Topographie und Versorgung. Darauf bauend erarbeitete LBBW verschiedene Varianten, von denen im Vorgespräch mit der Verwaltung zwei als geeignet ausgewählt wurden.

Erstere sieht den Neubau von drei Mehrfamilienhäusern (drei Vollgeschosse plus Mansarde) im Norden und Westen mit insgesamt 30 Wohneinheiten vor. Die jeweiligen Garagen sind in den Gebäuden integriert. Dazu zwei zweistöckige Reihenhäuser mit Mansarde im Süden mit Platz für elf Wohneinheiten. Parken ist hier auf einem Gemeinschaftsstellplatz in der Nähe möglich. In der Mitte befindet sich laut Plan ein zentraler Quartiersplatz, zu dem sich alle Häuser orientieren.

Ein paar Änderungen gibt es beim zweiten vorgestellten Modell: Hier ist der Außenbericht nicht auf das Quartierzentrum ausgerichtet. „Jedes Haus hat seinen eigenen Garten“, erklärte Hetterich. Die drei Mehrfamilienhäuser sind deshalb in L-Form angeordnet, damit sie ihren eigenen Innenhof besitzen. Auch die Höhe der Gebäude ist anders: Zwei der Mehrfamilienhäuser weisen vier Etagen aus. Und die Parkplätze sind nicht integriert, sondern befinden sich am Nordrand. Die Planung der Reihenhäuser bleibt bis auf zwei Wohneinheiten weniger unverändert. Die Grundrisse können flexibel für Wohnungen mit ein bis fünf Zimmern angepasst werden – „je nach Bedarf“ für einen Single oder eine ganze Familie.

Betreutes Wohnen für ältere Bürger gewünscht

Und: „Für alle Mehrfamilienhäuser ist der Einbau eines Aufzugs vorgesehen, so dass diese auch in den Obergeschossen barrierefrei und damit behinderten- und seniorengerecht sind“, erklärte Hetterich. Daher sei auch betreutes Wohnen möglich. „Wobei zu beachten ist, dass ein Betreiber hierfür mindestens 15 Wohnungen benötigen wird.“ Anderenfalls rechne es sich für diesen nicht.

Auch hier merkte Kittenrainer Bedarf an: „Wir haben in Bayrischzell sehr viel alte und alleinstehende Leute.“ Daher müsse in jedem Fall die Möglichkeiten für altenbetreutes Wohnen für die weitere Planung berücksichtigt werden.

Das sah auch das Gremium so und stieß in der anschließenden Diskussion weitere Ideen an: Etwa ob ein Teil der Fläche mit Einfamilien- oder Doppelhäusern für Einheimische bebaut werden könne. Auch eine mögliche touristische Nutzung auf dem Gelände sollte offengehalten und für eine notwendige künftige Kindergartenerweiterung im Süden Flächen zurückgehalten werden.

Planungen sollen folgen

Insgesamt besteht laut Hetterich die Option, das gesamte Wohngebiet „nach und nach“ entsprechend dem Bedarf zu entwickeln oder aber alle Gebäude auf einmal „aus einem Guss“ zu erstellen. Sie riet zu Letzteren, damit „das ganze Quartier mit einer Handschrift entsteht“.

Wirtschaftlich wäre auch eine Ausführung in Holzbauweise mit hohem Vorfertigungsgrad. Alles in allem begrüßte der Gemeinderat die Planungsgrundlage. Nun gilt es zu prüfen, welche Anregungen noch in das Wohnquartier Böhmfeld eingearbeitet werden sollen.

