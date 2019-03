Brandgeruch: Feuerwehr-Großeinsatz mitten in der Nacht - vor Ort gibt's eine Überraschung

Wäre es vielleicht nicht einfacher gewesen erst einmal an dem betreffenden Haus zu klingeln und nach dem Rechten zu sehen, ggf. zu fragen was los ist? Wenn wirklich ein Brand vorgelegen hätte wären dies vielleicht die entscheidenden Sekunden zur Evakuierung gewesen. Gerade in der Heizperiode ist es in unserer Gegend doch dazu normal, dass es schon einmal nach verbrannten Holz riecht wenn eingeheizt wird.