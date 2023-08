Debatte im Gemeinderat: Marode Laufbahn erhält Tartanbelag

In die Jahre gekommen ist die Lauf- und Sprungbahn auf dem Bayrischzeller Sportplatz am Seeberg. Jetzt wird sie saniert und erhält einen Tartanbelag. © archiv tp

Der bayrischzeller Gemeinderat beschloss mehrheitlich die Sanierung der maroden Laufbahn. Eine Stiftung hilft mit 10 000 Euro.

Bayrischzell – Bereits in seiner Juni-Sitzung hatte der Bayrischzeller Gemeinderat hitzig über die Angelegenheit diskutiert. Es ging um die Anfrage der Grundschule, die in die Jahre gekommene Lauf- und Sprungbahn auf dem Sportplatz am Seeberg zu erneuern. Jetzt fiel die Entscheidung.

Schule drängte auf Erneuerung der Bahnen - Stiftung hilft mit 10 000 Euro

Wie berichtet, hatte der Gemeinderat den Beschluss damals vertagt. Er wollte noch einmal Alternativen, Lebenszeit der Bahn sowie den eigentlichen Bedarf geprüft haben. Am Bedarf hat sich eigentlich nichts geändert. Wie Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) auch in der jüngsten Ratssitzung berichtete, „drängt die Schule unbedingt auf die Erneuerung der Bahnen“. Und auch die Alternativen sind gleichgeblieben.

Zwei Varianten stehen für die Sanierung zur Verfügung: entweder Kunstrasen (Kosten zwischen 18 000 und 21 000 Euro) oder eine Tartanbahn (33 000 bis 37 000 Euro). Im Durchschnitt hält Ersterer 15 und Letztere 20 Jahre. Neu ist dagegen die Zusage der Rudolf- und Anne-Maria-Holzmann-Stiftung für einen Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro, die der Gemeinde nun vorliegt. Dieser sei jedoch zweckgebunden für die bessere der beiden Varianten – nämlich „Tartan“.

Debatte im Gemeinderat um Lauf- und Sprungbahn am Seeberg

Auch wenn sich der Bürgermeister, ähnlich wie beim Schwimmbad, eine „höhere Nutzung der Sportanlage“ seitens der Schule und der Vereine wünsche, musste er zugeben: „Günstiger bekommen wir es nicht mehr.“ Denn einen staatlichen Zuschuss gibt es dafür bekanntermaßen nicht.

Florian Müller (parteilos) ließ sich trotz Stiftungsförderung nicht umstimmen. „Ich finde es einen Wahnsinn, das Geld für eine Tartanbahn zu investieren“, betonte er. „Der Schulsport sollte nach dem bewertet werden, was es für Möglichkeiten außen herum gibt.“ Die Kinder könnten Tennis spielen, Skifahren und Langlaufen. Zudem biete der Skiclub das Schulskifahren und -langlaufen an, „was die Schule ja abgegeben hat, jetzt macht das nur noch der Verein“.

Gemeinderat beschließt mehrheitlich neue Tartanbahn

Auch Isidor Scharmann (FWG) erachtete die finanzielle Investition als zu hoch: „Für was brauchen Grundschüler bis zur vierten Klasse eine Tartanbahn?“, fragte er und blieb bei seiner Meinung: „Wenn die Tartanbahn nicht gepflegt wird, schaut sie in zehn Jahren genauso aus wie jetzt.“ Dagegen begrüßte Klaus Weilbach (CSU) vonseiten des Sportvereins den Zuschuss, „damit unsere Sportanlage wieder sauber beinand ist“. Einen Mehrwert in der Investition erkennt auch Willy Kravanja (parteilos): „Wenn die Grundschule die Sportanlage gscheid nutzt, bin ich schon dafür.“

Ebenso Vize-Bürgermeister Egid Stadler (CSU): „Wir sollten es machen, um zu zeigen, wir stehen hinter unserem Schulstandort und hinter dem Schulsport“, sagte er auch mit Blick auf die nicht vorhandene Turnhalle. Und Albert Jupé (FW) ergänzte: „Es gibt viele andere Sachen, wo wir viel Geld ausgeben. Die Schüler sollten uns das wert sein.“ So sah es dann auch die Mehrheit des Gemeinderats: Bei der Abstimmung wurde gegen die Stimmen von Müller und Scharmann beschlossen, die Lauf- und Sprungbahn auf dem Sportplatz in der Variante „Tartan“ zu sanieren.

