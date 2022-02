Bayrischzell: Haushamer kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baumstumpf

Teilen

Bei einem Unfall am Sonntagabend ist ein Haushamer schwer verletzt worden. © Max Kalup

Am Sonntagabend hat sich bei einem Unfall in Bayrischzell eine Person schwer verletzt.

Update, Sonntag, 19.20 Uhr: Bayrischzell - Mittlerweile hat die Polizei einen Pressebericht zu dem Unfall versandt. Demzufolge war es ein 55-jähriger Haushamer, der bei dem Unfall schwer verletzt wurde.

Laut Pressebericht verlor er am Sonntag gegen 17.40 Uhr von Kufstein kommend auf der Tiroler Straße etwa einen Kilometer vor der Ortseinfahrt Bayrischzell die Kontrolle über seinen Skoda. Der Haushamer kam in der Folge links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baumstumpf, der das Fahrzeug stoppte.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 55-Jährige schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Pkw musste mit einem Kran geborgen und abgeschleppt werden. Für den Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei war die Tiroler Straße im betreffenden Abschnitt teilweise nur einspurig befahrbar.

Vor Ort waren der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber, die Freiwilligen Feuerwehren Bayrischzell und Geitau mit drei Fahrzeugen und circa zwölf Mann, teilt die Polizei mit.

Erstmeldung: Bayrischzell - Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagabend auf der Tiroler Straße in Bayrischzell ereignet. Dem ersten Anschein verlor gegen 17.45 Uhr war ein Autofahrer, der von Landl kommend in Richtung Bayrischzell unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen einen Baum und kam dann mit seinem Wagen auf der linken Straßenseite im Graben zum Liegen. Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ist auch ein Hubschrauber am Unfallort.