„Wäldchen-Streit“ schwelt weiter – und kostete die Gemeinde schon 45.000 Euro

Ortstermin: Im September 2021 war das Verwaltungsgericht in Bayrischzell. Ein Ende des „Wäldchen-Streits“ bedeutete das aber nicht. © : Archiv tp

Der „Wäldchen-Streit“ in Bayrischzell hat die Gemeinde schon eine hübsche Stange Geld gekostet. Details zu den Kosten gab es nun im Gemeinderat.

Bayrischzell – Ein Wald kommt nicht zur Ruhe. Seit mittlerweile fast sieben Jahren gärt der Kampf zwischen Gemeinde Bayrischzell und Grundbesitzer Albert Jupé um den Buchen- und Ahornbestand hinter dem neuen Familienhotel am Wendelsteinbach. Was mit einer abgelehnten Bauvoranfrage für ein dortiges Einfamilienhaus im Jahr 2016 begann, schaukelte sich auf bis zum Landratsamt und dem Verwaltungsgericht München. Richterurteile und Veränderungssperren änderten jedoch nichts daran, dass der „Wäldchen-Streit“ immer wieder auf der kommunalen Tagesordnung landet. So auch jetzt wieder. Dieses Mal ging es im Gemeinderat um eine Anfrage von Norbert Lill (FW). Er forderte, alle der Kommune entstandenen Kosten, die den Bebauungsplan „Mühlleitenweg“ betreffen, im öffentlichen Teil der Sitzung bekannt zu geben. „Dort ist links und rechts gebaut worden“, erklärte Lill. „Für mich ist das eine Negativplanung und eine Baulücke“. In Bezug auf den Baumbestand, den die Gemeinde als besonders schützenswert erachtet und gesichert haben möchte, meinte Lill: Er sehe da den „Mehrwert für den Ort“ nicht.

„Wäldchen-Streit“ von Bayrischzell: Causa kostete die Gemeinde schon über 45.000 Euro

Wie in der Anfrage gefordert, listete Geschäftsleiter Josef Acher die externen Planungskosten für das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans auf, die auch den Wald betreffen. Laut Schlussrechnung sind für die Gemeinde insgesamt Kosten von 45.184 Euro angefallen. Im Detail: Leistung des Planungsbüros 17.393 Euro, Umweltbericht 4729 Euro, artenschutzrechtliche Prüfung 12.482 Euro, Baumgutachten 4105 Euro sowie 6473 Euro für Rechtsanwaltskosten. Vize-Bürgermeister Egid Stadler (CSU) zeigte sich verwundert darüber, dass ein Gemeinderat, der selbst im Finanzausschuss sitzt und Zugang zu allen Zahlen habe, nun forderte, die Kosten in der öffentlichen Sitzung zu behandeln. „Warum putscht du das jetzt so hoch? Was ist der Hintergrund?“, fragte Stadler. Seiner Meinung nach lasse das die Gemeinde nach außen hin „blöd dastehen“, als sei irgendetwas verheimlicht worden. Lill antworte: „Mich haben ein paar Leute gefragt, und ich finde schon, dass wir es der Öffentlichkeit sagen sollten.“

Bürgermeister begrüßt Transparenz und bekräftigt: „Gemeinderat darf sich nicht wegducken“

Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) indes begrüßte das Schaffen von Transparenz. „Ich sehe die Aufgabe der Verwaltung darin, dass demokratisch gefasste Beschlüsse des Gemeinderats umgesetzt werden“, sagte er und fügte mit Blick auf den jahrelangen Rechtsstreit hinzu: „Es kann nicht sein, dass – wenn jemand gegen den daraus resultierenden Bebauungsplan klagt – sich der Gemeinderat aufgrund der zu erwartenden Kosten wegduckt und davonläuft.“ Dass diese Kosten anfallen, sei „höchst ärgerlich“, betonte er, weil es auch das Geld der Allgemeinheit sei. Die Gemeinde könne dieses „ganz gut im Haushalt für andere Projekte brauchen“.

„Wäldchen-Streit“: Normenkontrollantrag beim Verwaltungsgerichtshof

Doch die kommunale Kostenspirale im „Wäldchen-Streit“ wird sich wohl weiterdrehen. Am Ende informierte Acher den Gemeinderat nämlich darüber, dass Jupé Anfang Juni über seinen Rechts-anwalt nun einen sogenannten Normenkontrollantrag beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München eingereicht habe, „mit dem Ziel, die Unwirksamkeit des Bebauungsplans ,Mühlleitenweg‘ festzustellen“. Daher habe die Gemeindeverwaltung ihrerseits eine Anwaltskanzlei mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt, „denn am Verwaltungsgerichtshof besteht Anwaltspflicht, also brauchen wir einen“. Kittenrainer: „Machen wir uns wieder einen Haufen Arbeit.“

