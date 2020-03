Bayrischzell: In der Grundschule hapert‘s am Brandschutz

Die Grundschule in Bayrischzell braucht Nachhilfe: Der Brandschutz entspricht nicht mehr den Anforderungen. Die Gemeinde bringt deshalb einen Umbau auf den Weg.

Bayrischzell – Für gewöhnlich rauchen in der Grundschule Bayrischzell nur die Köpfe der Schüler. Sollte aber doch mal ein echtes Feuer ausbrechen, muss alles für eine gefahrlose Evakuierung der Kinder und ihrer Lehrkräfte vorbereitet sein. In den Sommerferien wird das Anfang des 20. Jahrhunderts errichtete Schulhaus deshalb nun ein komplett neues Brandschutzkonzept erhalten. Der Gemeinderat hat dem Bauantrag für das rund 247 000 Euro teure Maßnahmenpaket in der jüngsten Sitzung zugestimmt.

Wie Geschäftsleiter Josef Acher auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet, hat Rektor Michael Hutzl die Gemeinde um eine Überprüfung des Brandschutzes des Gebäudes gebeten. „Er ist als Schulleiter auch für die Sicherheit zuständig“, erklärt Acher. Im Sommer vergangenen Jahres habe die Gemeinde dann mit Vertretern des Landratsamtes die Grundschule auf die Einhaltung der aktuellen Vorschriften untersucht. Das Ergebnis: Es gibt Nachbesserungsbedarf an mehreren Stellen.

Knackpunkt ist das Treppenhaus, das derzeit nicht von den Gängen isoliert werden kann. Dies sei aber bei einem Feuer dringend erforderlich, um den Schülern im ersten Stock und den Bewohnern des Dachgeschosses einen rauchfreien Fluchtweg garantieren zu können, erklärt Acher. Deshalb lässt die Gemeinde hier nun Brandschutztüren einbauen. „Das ist baulich gesehen schon ein größerer Eingriff“, sagt der Geschäftsleiter.

Lediglich ertüchtigt werden – beispielsweise mit vorschriftsmäßiger Beleuchtung und feuerhemmenden Materialien – müsse der zweite Rettungsweg über das Nebentreppenhaus. Bei der Wohnung im Dachgeschoss wird die zweite Fluchtmöglichkeit über eine Außentreppe aus Metall erschlossen. Eine Bergung über die Dachgauben und dann weiter per Leiter sei wegen der großen Gebäudehöhe nicht möglich, so Acher. Eher simpel fällt hingegen der Umbau im Turnraum aus: „Da machen wir ein Fenster zu einer Tür.“ Neue Klassenzimmertüren und eine Brandmeldeanlage runden das Investitionspaket für die Grundschule ab.

Die Kosten muss die Gemeinde nicht alleine stemmen. Wie Kämmerer Josef Teucher informiert, ist bereits ein Förderantrag gestellt. 116 000 Euro Zuschuss stünden in Aussicht.

