Bayrischzell kauft Grundstück: Grünfläche bleibt erhalten

Von: Sebastian Grauvogl

Bleibt grün: das Grundstück am Friedhof Bayrischzell. © TP

Die Gemeinde Bayrischzell hat ein Grundstück in der Ortsmitte gekauft. Die Grünfläche am Friedhof soll erhalten und benachbarte Bauplätze mit einem Bebauungsplan geregelt werden.

Bayrischzell – Die Grünfläche zwischen dem Friedhof der Pfarrkirche St. Margareth und der Tiroler Straße im Herzen Bayrischzells ist schon jetzt ein beliebter Ort für Freiluftveranstaltungen. Damit die grüne Lunge im Zentrum auch als solche erhalten bleibt, hat die Gemeinde das bislang in Privateigentum befindliche Grundstück gekauft.

Erweiterung des Friedhofs möglich

Weil es sich hier um eine Vertragsangelegenheit gehandelt habe, habe der Gemeinderat den Beschluss in nicht öffentlicher Sitzung gefällt, informierte Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) in der jüngsten Sitzung.

Wie viel das Areal gekostet hat, verriet der Rathauschef nicht. Wohl aber, dass es aus zwei Flurnummern bestehe. Während die Hauptfläche im Norden weiter für besagte Zusammenkünfte zur Verfügung stehen soll, ist auf dem schmalen Streifen im Osten eine spätere Erweiterung des Friedhofs denkbar, erläuterte Kittenrainer. Ob dies angesichts des Trends zur Urnenbestattung überhaupt notwendig sei, müsse aber die Zeit zeigen.

Bebauungsplan regelt mögliche Nachbarbebauung

Da sich im Süden ein bis dato nach Paragraf 34 Baugesetzbuch (Einfügen in die umliegende Bebauung) bebaubares Grundstück in Privathand befindet, habe die Gemeinde zudem einen Bebauungsplan aufgestellt, um hier feste Baufenster festzulegen. „Damit ist die Entwicklung des Gebiets für alle Beteiligten gut gelöst“, so Kittenrainer.

Für die weitere Nutzung der Grünfläche im Norden sei die Gemeinde in viele Richtungen offen, betonte der Bürgermeister. „Wenn eine gute Idee kommt, stehen wir bereit.“ Bis dahin aber soll das Areal das bleiben, als das es die Bayrischzeller Bürger schätzen: eine grüne Lunge mitten im Ort. sg

