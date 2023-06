Bayrischzell: Keine Dorfheizung am Schwebelift - Neuer Standort ist gefunden

Ursprünglich geplant: Der angedachte Standort für die Dorfheizung am Schwebelift-Parkplatz ist Geschichte. Stattdessen wird dem Bauunternehmer Karl Acher einer Gewerbefläche für seinen Maurerbetrieb nebst Heizzentrale nahe des Unterbrunnerhofs ausgewiesen. © Ralf Poeplau

Statt zwei Hackschnitzelheizungen soll nun eine Anlage Bayrischzell mit Wärme versorgen: Geplant ist eine Ausweitung eines geplanten Heizwerks an der Schlierseer Straße.

Bayrischzell – Aus zwei mach eins: So könnte man das Unterfangen der Gemeinde Bayrischzell beschreiben, Teile des Orts per Fernwärmenetz versorgen zu lassen. Zwei Hackschnitzelheizungen waren vorgesehen. Nun ergab sich eine Änderung: Geplant ist nun nur noch eine Hackschnitzelanlage zur Versorgung des gesamten Dorfes.

Die beiden Projekte waren im Gemeinderat bereits vorgestellt, diskutiert und als vorhabenbezogener Bebauungsplan beschlossen worden. Vom Parkplatz des Schwebelifts sollte das von der Gemeinde initiierte Projekt „Dorfheizung“ das Ortszentrum, die Bereiche Tannerhof sowie die Sudelfeld- und Wendelsteinstraße mit Hackschnitzel-Energie versorgen. Das Projekt beim Unterbrunnerhof an der Schlierseer Straße hätte den Wohneinheiten an der Rudolf-Holzmann-Siedlung Wärme geliefert. Dafür wurde vom Bauunternehmen Karl Acher die Ausweisung einer Gewerbefläche für seinen Maurerbetrieb nebst Heizzentrale von der Gemeinde bereits unterstützt. Diese Fläche soll jetzt ausgeweitet werden. Denn die „Dorfheizung“ am Schwebelift wird nicht gebaut.

Planungen sollen Wirtschaftlichkeit zeigen

„Die Voraussetzungen haben sich geändert“, erklärte Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) jüngst im Gemeinderat. Zum einen habe sich die Fördersituation geändert und zum anderen würden die Baukosten höher ausfallen, als sie damals kalkuliert worden waren. „Auch die Zinsen sind exorbitant gestiegen“, betonte der Rathauschef. Im Gegenzug werde nun versucht, dass die geplante Hackschnitzelheizung vom Unterbrunner bis zum Bereich um das Rathaus „die wesentlichen Teile des Ortszentrums mit erschließt“. „Allerdings unter dem Vorbehalt der Finanzier- und Durchführbarkeit“, mahnte der Bürgermeister. „Ob das ganze Projekt am Ende des Tages auch wirtschaftlich ist, werden die weiteren Planungen zeigen.“

Kittenrainer kritisierte in diesem Zusammenhang die Energie-Fördergesetzte der Bundesregierung: „Erst werden Gesetzesentwürfe auf den Weg gebracht, dann werden sie wieder überarbeitet. Das macht es hinsichtlich einer Planungssicherheit nicht leichter.“ Gerade weil die Gemeinde keinen zusätzlichen Standort habe, begrüßte der Rathauschef den gestellten Bauantrag des Maurerbetriebs für zwei Hallen: eine für den Betrieb, die andere für die neue „Dorfheizung“. „Wieso sollten wir in Zeiten von Flächensparen und Ressourcenschonung zwei Flächen anpatzen, wenn wir die Möglichkeit haben, von einem Standort die wesentlichen Teile von Bayrischzell mitzuversorgen?“

Härtefälle: „Es wird nur angeschlossen, was rentabel ist“

Allerdings werde es dabei „Härtefälle“ geben, der Meinung seien auch die Berater. „Man kann nicht auf jedes Einfamilienhaus Rücksicht nehmen“, sagte Kittenrainer und betonte: „Es wird nur angeschlossen, was betriebswirtschaftlich rentabel ist.“

Geschäftsleiter Josef Acher nannte die Details. Im November 2022 war der Stand, „Gewerbe und Heizung in einem Gebäude unterzubringen“. Jetzt, da die Heizung „den ganzen Ort mitversorgen soll, braucht man auch mehr Lagerflächen für die Hackschnitzel“, erklärte Acher weiter. Auch die Brandschutzauflagen verlangen ein eigenes Gebäude. Neben dem Hauptgebäude (47,50 mal 16 Meter) für Büro, Apartments und Gewerbe sieht der Bebauungsplan „Unterbrunn“ ein separates Gebäude (22 mal 10,75 Meter) für die Hackschnitzelheizung vor. Es soll im Abstand von 15 Metern im Norden parallel zur Halle errichtet werden.

Am Ende stimmt der Gemeinderat einstimmig dem neuen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu. Im nächsten Schritt muss ein Erschließungs- und Vorhabenplan vorgelegt werden. Acher betonte aber: „Wenn die Heizung nicht kommt, wird das separate Gebäude auch nicht gebaut.“

