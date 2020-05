Der Gemeinderat Bayrischzell hat Egid Stadler als Stellvertreter von Bürgermeister Georg Kittenrainer wiedergewählt. Neu ist Isidor Scharmann als Dritter Bürgermeister.

Bayrischzell – Bunte Steine schlängeln sich entlang des Eingangs zum katholischen Pfarrheim in Bayrischzell. Dort fand am Montagabend aufgrund der Corona-Krise bereits die zweite Gemeinderatssitzung statt, um genügend Abstand zwischen Besuchern und Mitgliedern untereinander zu gewähren. Die bemalten Kiesel stammen vom Kindergarten, der nebenan im selben Gebäude seine Räume hat. Das Bild passte: In der Sitzung wurden die neu gewählten Gemeinderatsmitglieder, mit ihren jeweils unterschiedlichen Parteifarben, von Bürgermeister Georg Kittenrainer vereidigt und zudem die Bürgermeister-Stellvertreter bestimmt – hier setzte der Rat auf Dienstälteste.

Bayrischzell nun mit zwei Bürgermeister-Vizes

Bekanntermaßen ist der Bayrischzeller Rat nun nicht mehr parteilos, sondern die Sitze der zwölf Vertreter verteilen sich auf CSU, Grüne, Freie Wähler (FW) sowie die Freie Wähler Gemeinschaft (FWG). Bei der CSU ist, neben den wiedergewählten männlichen Räten, Regina Bleier als einzige Frau im Gemeinderat dazugestoßen. Neu sind auch Albert Jupé und Norbert Lill, die beide für die neu gegründete FW-Liste den Sprung in den Gemeinderat geschafft haben sowie Lukas Bucher und Georg Acher für die FWG und als einziger Grünen-Vertreter Willy Kravanja.

Nachdem alle sechs die Eidesformel nachgesprochen hatten, begrüßte sie der Rathauschef als „rechtmäßige Mitglieder im Bayrischzeller Gemeinderat“. Im Anschluss bestimmten sie zusammen mit der alten Garde bei einer geheimen Urnenwahl zwei Stellvertreter für Kittenrainer. Zwei weitere Bürgermeister sind neu für Bayrischzell. Kittenrainer erklärte diese Entscheidung: „Wir haben in der Vergangenheit bemerkt, dass die Vertretung einer neuen Regelung bedarf.“ Fast alle Gemeinden hätten einen Dritten Bürgermeister, sagte er. Auch in Bayrischzell sei das früher so gehandhabt worden.

Die Neuerung entspricht auch dem Wunsch der Verwaltung. Geschäftsführer Josef Acher wies auf eine Schwierigkeit hin, die sich bisweilen ergebe, weil Kittenrainer als ehrenamtlicher Bürgermeister agiere. „In den vergangenen Jahren haben sich oftmals Terminkonflikte ergeben, die sowohl für den Ersten sowie den Zweiten Bürgermeister schwierig zu stemmen waren“, erklärte Acher. „Die Verwaltung würde es daher begrüßen, wenn wir auch einen Dritten als Ansprechpartner haben.“

„Wir sollten den demokratischen Verhältnissen Rechnung tragen“, fand Kittenrainer und schlug erneut seinen langjährigen Vize-Amtsträger Egid Stadler (CSU) als ersten Stellvertreter vor. Stadler hatte bei der Wahl nach Kittenrainer (1378) die meisten gültigen Stimmen (850) erhalten. Mit einer Enthaltung und einer Nein-Stimme wurde er wiedergewählt. Bei der Wahl zum Dritten Bürgermeister schlug Kittenrainer Isidor Scharmann (FWG) vor, der seine Liste mit den meisten Stimmen anführt. Zudem sei Scharmann seit 24 Jahren im Gemeinderat und „kennt die Belange der Gemeinde in- und auswendig“. Als Gegenkandidat nominierte Lill (FG) seinen Parteikollegen Jupé. Scharmann wurde schließlich mit zehn gegen drei Stimmen Dritter Bürgermeister der Gemeinde.

