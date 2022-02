Bayrischzell: Pisten und Loipen gut befahrbar - Keine Sorge vor Ausflügler-Ansturm

Von: Christian Masengarb

Viel los ist in Bayrischzell, wie hier an der Waldkopfbahn im Januar am Sudelfeld. Seit Anfang Februar die Ferienzeit in vielen Bundesländern begonnen hat, sind die Gastgeber ausgebucht. Viel größer dürfte der Ansturm auch nicht werden, wenn an diesem Samstag in Bayern die Faschingsferien beginnen, sagen Touristiker. © Steffen Gerber

Die Bayrischzeller Pisten und Loipen gut präpariert, schon seit Anfang Februar drängen Urlauber in den Ort. Angst vor einem Ansturm in den Faschingsferien haben die Touristiker nicht.

Bayrischzell – Sollten mit Beginn der Faschingsferien am Samstag mehr Ausflügler ans Sudelfeld drängen, kann das Egid Stadler kaum schocken: „Wir haben schon jetzt auch unter der Woche viel mehr Urlauber als sonst“, sagt der Bergbahnen-Geschäftsführer unserer Zeitung. Weil die Ferienzeit in vielen Bundes- und Nachbarländern längst begonnen hat und viele Skifahrer weiter Pisten in Österreich und Südtirol scheuen, seien wochentags spürbar mehr Menschen am Sudelfeld unterwegs als in anderen Jahren. „Und am Wochenende sind unsere Parkplätze ohnehin um halb zehn voll.“ Kommen ab Samstag einige Skifahrer hinzu, ist Stadler sicher, diese zu bewältigen.

Die Bedingungen am Sudelfeld dürften weiterhin Gäste anziehen: Die Pisten sind präpariert, alle Lifte offen. Der Kunstschnee hat auch den Wind und den Regen der vergangenen Tage gut verkraftet, sagt Stadler. „Die Bedingungen sind gut.“

Einziger Wermutstropfen: Trotz voller Parkplätze könnten Lifte und Pisten deutlich mehr Skifahrer vertragen als derzeit, sagt Stadler. Rund ein Drittel der am Sudelfeld geparkten Autos sei von Tourengehern, Wanderern und Schlittenfahrern dort abgestellt worden. Auch wenn diese dafür seit dieser Saison fünf Euro Parkgebühr zahlen, bleibt für Stadler ein größerer Verdienstausfall, sollte dadurch eine Familie, die für Eltern und Kinder Tagestickets gekauft hätte, keinen Platz mehr an den Pisten finden. „Das ist ein richtiges Problem, und es wird größer.“ Früher seien die Parkplätze um 12 Uhr voll gewesen, Anfang des Winters um 10 Uhr, jetzt noch eine halbe Stunde früher. Selbst der kostenlose Skibus bleibe am Wochenende zur Hauptanreisezeit im Verkehr stecken. Auch nicht Sinn des Angebots.

Stadler ist dennoch bislang zufrieden mit dem Winter. Dieser bringe Herausforderungen, aber diese hätten Bergbahnen und Ort gut gemeistert. „Die vielen Gäste tun uns gut.“ Bei den verbleibenden Herausforderungen will er nachsteuern: Bis zur kommenden Saison will er Lösungen finden, um die Sudelfeld-Parkplätze für Skifahrer freizuhalten, die den Lift nutzen.

Loipen

Auch die Bayrischzeller Loipen sind gut in Schuss. „Langlaufen ist derzeit gut möglich“, sagt Touristinfo-Leiterin Stephanie Hintermayr. Ab Stocker und Kloo-Ascher-Tal seien die Loipen für Skating und klassische Technik gut bis sehr gut befahrbar. Nur die vordere Strecke Richtung Geitau sei derzeit eingeschränkt.

Einen Ansturm in den Faschingsferien fürchtet auch Hintermayr nicht. Einerseits seien die Bayrischzeller Gastgeber schon seit Wochen gut ausgelastet, Ferienwohnungen gar „bis unter die Hutschnur ausgebucht“. Die Faschingsferien seien der Endspurt einer intensiven Phase. „Aber dass es viel extremer wird, glaube ich nicht.“

Andererseits habe die Gemeinde gute Erfahrungen mit der Besucherlenkung gemacht: Loipenkontrolleure lenkten Besucher zeitig auf freie Parkplätze, über den Ausflugsticker Bayern zeigt die Gemeinde Skifans im Internet freie und belegte Stellflächen an. Sind die Parkplätze am Sudelfeld voll, warnt das Radio Anreisende. Das alles helfe. „Es hat über den Winter gut geklappt, und wir werden auch die Ferien gut meistern.“