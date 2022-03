Bayrischzell verabschiedet Rekord-Haushalt - 5,3 Millionen Euro neue Schulden

Von: Jonas Napiletzki

Am Seeberg soll das neue Schwimmbad entstehen. Bürgermeister Georg Kittenrainer rechnet mit einem möglichen Baustart im Herbst dieses Jahres. Im Haushalt sind bereits die vollen drei Millionen Euro eingestellt. © Grafik: Archiv mzv

Die Gemeinde Bayrischzell startet mit einem Haushalt der Superlative ins neue Jahr. Auch die geplanten Vorhaben sind von großer Dimension.

Bayrischzell – Nach der Vorstellung durch Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) und Kämmerer Josef Teucher nickte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Haushaltsplan einstimmig ab. Damit ist eine Voraussetzung fürs neue Schwimmbad geschaffen. Ein teurer Grundstückskaufs und eine neue Brücke sind weitere Investitionen. „Wir sind in der Lage die großen Punkte der Zukunft des Ortes anzugehen“, sagte der Rathaus-Chef.

Die großen Punkte gibt’s freilich nicht zum Nulltarif. Der Haushalt mit einem Gesamtvolumen von gut zwölf Millionen Euro sei „der höchste Haushalt, den die Gemeinde Bayrischzell jemals verabschiedet hat“. Nötig sei dafür eine Neuverschuldung in Höhe von bis zu 5,3 Millionen Euro, erklärte Kittenrainer. Für die Erklärung der in der Präsentation gezeigten Schuldenkurve nahm sich der Bürgermeister viel Zeit. Denn: Deren Verlauf gleicht etwa dem einer neuen Corona-Welle – er steigt von 1,7 Millionen Euro schlagartig auf sieben Millionen Euro.

Kredite laut Bürgermeister für Genehmigung der Schwimmbad-Pläne wichtig

Jedoch, so Kittenrainer, sichere die Genehmigung der Kreditaufnahme den Baustart des Schwimmbads. Der Spatenstich für das mit drei Millionen Euro bezifferte Leuchtturmprojekt am Seeberg könnte noch heuer im Herbst erfolgen. „Wir werden die drei Millionen keinesfalls heuer komplett brauchen.“ Aber: Für die Genehmigung müsse die Gesamtsumme bereits jetzt im Haushalt eingestellt sein, erklärte Kittenrainer. Weitere 2,3 Millionen Euro Fremdkapital benötigt die Gemeinde für ihre Grundstückskäufe. Bayrischzell hat sich heuer das ein Hektar große Böhmfeld hinter dem katholischen Pfarrheim als „Vorratsfläche“ gesichert, was „deutlich“ zu Buche schlage.

Refinanziert werden sollen die Schuldenaufnahme unter anderem mit der baulichen Entwicklung eben jenes Böhmfelds und – vorerst – mit Grundstücksverkäufen auf dem bisherigen Schwimmbad-Areal. Für beide Grundstücke laufe eine Machbarkeitsstudie für ein Gesamtkonzept. „In fünf Jahren wird einiges getilgt sein“, sagte Kittenrainer. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass sich Investitionen lohnen würden.

Leistungsfähigkeit laut Kittenrainer gesichert

In Summe betonte der Bürgermeister, dass die Leistungsfähigkeit der Gemeinde auch von den Aufsichtsbehörden als „sehr gut“ bezeichnet werde. „Die Steuer- und Umlagekraft ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen.“ Dies verdeutliche die gute Finanzkraft. Gleichzeitig müsse Bayrischzell mit 980 000 Euro gut 50 000 Euro mehr an den Landkreis abgeben. „Das ist für eine kleine Gemeinde eine große Belastung.“ Ebenfalls belastet wird das Gemeindesäckel durch die Pandemie. Kittenrainer: „Inwieweit die Krise künftig den Haushalt beeinflusst, ist sehr schwer abschätzbar.“ Zuletzt seien Ausfälle bei der Kurtaxe sowie den Wasser- und Kanalgebühren spürbar gewesen. „Je weniger Gäste da sind, auf umso weniger Köpfe verteilen sich die Kosten“, so der Bürgermeister.

Die heuer wesentlichen Investitionen aus dem sieben Millionen Euro schweren Vermögenshaushalt sind neben Schwimmbad und Böhmfeld der Sanierungsabschluss der Grundschule (130 000 Euro), der Breitbandausbau (375 000 Euro) und der Brückenneubau in Geitau (280 000 Euro).

Die größten Ausgaben des fünf Millionen Euro schweren Verwaltungshaushalts sind Verwaltungs- und Betriebskosten sowie Personalkosten mit je rund 1,2 Millionen Euro. Letztere steigen auch wegen einer Neueinstellung fürs Schwimmbad.

Der Haushalt 2022 im Überblick

Das Gesamtvolumen des Haushalts beträgt 12,03 Millionen Euro, was einer Steigerung von 115 Prozent und 6,4 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Fünf Millionen Euro entfallen dabei auf den Verwaltungshaushalt, sieben Millionen auf den Vermögenshaushalt.

Die Gewerbesteuer ist mit 550 000 Euro angesetzt – knapp 40 000 Euro weniger als im Vorjahr. Der größte Ausgabenposten des Verwaltungshaushalts entfällt mit 1,24 Millionen Euro auf die Verwaltungs- und Betriebskosten. Um 40 000 Euro gesteigerte Personalkosten folgen mit 1,21 Millionen. Die Schlüsselzuweisung des Landes liegt bei rund 408 000 Euro – etwa 20 000 Euro weniger als vergangenes Jahr.

Die Einkommensteuerbeteiligung ist mit 920 000 Euro angesetzt. An den Landkreis muss Bayrischzell eine Umlage in Höhe von 981 000 Euro zahlen. Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt 645 000 Euro. Zum Jahresende soll der Schuldenstand bei sieben Millionen Euro liegen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 4254 Euro und einer Erhöhung des Schuldenstands im Vergleich zum Vorjahr von 5,3 Millionen Euro entspricht. Die Rücklagen sollen zum Jahresende 1,06 Millionen Euro betragen. Die Hebesätze bleiben unverändert.

