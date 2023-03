Bayrischzell: „Frühling“ lockt das ganze Jahr

Teilen

Gewissermaßen ein Werbegesicht für Bayrischzell: Simone Thomalla als Dorfhelferin Katja in „Frühling“. Die ZDF-Serie wird auch in der Wendelsteingemeinde gedreht. © obs/ZDF/Barbara Bauriedl

Tourismus: Die Gemeinde Bayrischzell verzeichnet steigende Zahlen. Zu verdanken ist dies der ZDF-Familienserie „Frühling“.

Bayrischzell – Die Bayrischzeller Tourismus-Leiterin Stephanie Hintermayr hat den Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung über die aktuelle Entwicklung im Tourismusbereich informiert. Anhand einer Grafik zeigte sie zwei Kurven für Übernachtungen und Ankünfte, die einen positiven Trend verdeutlichen. „Wir haben die 200 000er-Marke gerissen. Das letzte Mal war das in den 1990er-Jahren“, sagte Hintermayr. Ein Ziel, das die Tourist-Info sich gesetzt hatte, „haben wir jetzt geschafft“. Konkret ist seit dem vergangenen Jahr die Zahl der Gästeübernachtungen gegenüber dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019 von 186 592 auf 221 980 angestiegen. Hintermayr zufolge bedeutet dies eine Steigerung von knapp 19 Prozent. Auch die Zahl der Gästeankünfte kletterte im Vergleichszeitraum 2019/2022 um 2,3 Prozent von 61 172 auf 62 590.

Mehr als die Hälfte der Übernachtungen entfallen auf die achten größten Häuser

Insgesamt sei festzustellen, dass die acht größten Häuser im Ort einen Anteil von 55,9 Prozent an allen Übernachtungen generieren, erklärte die Tourismus-Leiterin. Diese sind: das Familienhotel „Das Bayrischzell“ (17,4 Prozent), Naturhotel Tannerhof (9,4), Hotel Alpenhof (7,3), Ferienwohnanlage Schönbrunn (6,4), Postgasthof Rote Wand (4,8), Hotel und Restaurant Alpenrose (4,6), Klosterhof zur Post (4,0) sowie das Berghotel Sudelfeld (2,0). „Sie sind bekannt, die Leute kommen deshalb gern zu uns“, sagte Hintermayr. Gerade Aktionswochen und Gästeprogramme der genannten Häuser würden gut angenommen. Auf der anderen Seite gehe die Bedeutung kleinerer Pensionen und der Privatvermietung allgemein zurück, was auch dem Bettenschwund in diesem Sektor geschuldet sei. Hintermayrs Kuchendiagramm zeigte den Rückgang: Hatten 2021 noch 28 Prozent der Pensionen und Privatvermieter einen Anteil an den Übernachtungszahlen im Ort, so waren es 2022 nur noch zehn Prozent. Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) dazu: „Der Tourismus verändert sich, er professionalisiert sich.“ Für die Zukunft gelte es daher, „Ersatz in Form qualitativ hochwertiger Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen“.

„Boomender Filmtourismus“ unterm Wendelstein

Weiter hob Hintermayr in ihrem Vortrag den „boomenden Filmtourismus“ hervor, der viele Tagestouristen, aber auch Kurzzeit- und Langzeit-Urlauber in die Wendelsteingemeinde locken würde. Gemeint ist damit besonders die Familienserie „Frühling“ mit Simone Thomalla, die seit 2010 für das ZDF produziert wird. Bayrischzell stellt die Kulisse für einige der Hauptdrehorte (wir berichteten).

Winter ein wichtiges Standbein - Hier geben die Gäste mehr Geld aus

Neben dem Sommer ist auch der Winter ein wichtiges Standbein im Tourismus: „Er sichert uns 30 Prozent unserer Übernachtungszahlen mit durchschnittlich höheren Ausgaben“, so Hintermayr. Der Wintergast gebe circa 131 Euro am Tag aus, mehr als Touristen im Sommer. Auch wenn der Schnee heuer länger ausgeblieben war, so sei er doch rechtzeitig für den Start der Langlauf-Woche Ende Januar noch gekommen, „auf den Punkt“, so die Tourismus-Chefin. Allerdings habe es aufgrund der Schnee-Unsicherheit dafür auch weniger Vorausbuchungen gegeben.

Schlitten am Tannerfeld: ein Erfolg

Neben den Loipen sei auch das Tannerfeld wichtig für den Tourismus und ein „Buchungsanreiz für Familien mit Kindern“, so Hintermayr. Der dortige Schlittenverleih (seit 2021) erfreue sich hoher Beliebtheit, insbesondere, weil seit einigen Jahren aufgrund von Schneemangel keine Snowtubingbahn mehr im Betrieb ist. „Der Schlittenverleih wird auch von Schülergruppen gerne und gut angenommen.“ Verdoppelt haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr auch die Fahrten mit dem Skibus, daher musste ein zweites Fahrzeug eingesetzt werden.

Alles in allem lobte Kittenrainer die positive touristische Entwicklung in der Gemeinde. Der Einbruch der vergangenen vier Jahre ist der Statistik zufolge überstanden. Hintermayr blickt aber bereits auf kommende Herausforderungen voraus: „Wir dürfen uns darauf nicht ausruhen.“