Thai-Curry auf der Alm: Warum dieser Mann (67) jeden Sommer mit Kühen verbringt

Seine Sommergäste heißen Isidor, Elisabeth, Franz, Hans oder Helga. Auf der Dickl-Alm verbringen die Kühe ihren Sommer. Zusammen mit Almerer Willi – ihn haben wir zum heutigen Sommeranfang besucht.

Bayrischzell – Wenn er die Treppe in den Felsenkeller hinabsteigt, muss er den Kopf einziehen. Doch das stört Willi nicht, das gehört zum Leben auf einer über 100 Jahre alten Alm dazu. Der modrige Geruch steckt in den Wänden des ehemaligen Käsekellers, selbst die Etiketten der Konserven fangen nach kürzester Zeit zu schimmeln an. Hier lagert der Almerer seine Vorräte. Bio-Kokosmilch für Thai-Curry, sein Lieblingsgericht. Falls es mal schnell gehen muss: Bohnen und Gemüseeintopf.

Vier Monate ist Willi im Sommer auf der Dickl-Alm auf dem Wendelstein bei Bayrischzell. Auf 1148 Höhenmetern, ohne Kühlschrank, Waschmaschine und Fernseher. Dafür mit 42 Kühen. Jungvieh, das hier groß und stark werden soll. Wanderer verirren sich nur selten zu ihm. Was dem 67-Jährigen gerade recht ist. Gastbetrieb gibt es auf der schwer zugänglichen Privatalm keinen.

„Manchmal hat man auch eine Maus im Bett“

Ganz allein ist Almerer Willi dennoch nie. Jede Nacht rumpelt und scheppert es. Marder und Siebenschläfer turnen durch den Schuppen und die Kochstube. „Manchmal hat man auch eine Maus im Bett“, sagt er und lächelt. Ein Mal pro Woche kommt seine Frau zu ihm, bringt frisches Obst und Gemüse. Dann holt er sie unten im Tal ab, hilft ihr beim Tragen. Ihren Hochzeitstag haben die beiden heuer am Telefon gefeiert. Aber nach 46 Ehejahren sei das in Ordnung. Ohnehin war es seine Frau „die Einzigartige“, wie er sie liebevoll nennt, die zu Willis Plänen, für den Rest seines Lebens jeden Sommer auf der Alm zu verbringen, gesagt hat: „Wenn du das machen willst, dann mach es.“

+ Pension mit Alpenblick: Jungvieh aus ganz Oberbayern verbringt seinen Sommer auf der Dickl-Alm. © Katja Brenner

Mit dem Sonnenaufgang steht der Almerer auf. Nach dem Kaffee senst er Farne und Jakobskreuzkraut ab, bis zum Mittagessen überprüft er, ob noch alle Kühe da sind, kontrolliert ihre Hufe und Zähne, sieht nach, ob die Zäune intakt sind. Am Nachmittag zählt er die Tiere erneut durch. Auf der Dickl-Alm können die Rinder sich frei bewegen. Wer nicht in den Stall will, muss nicht. Auch nicht nachts. Manchmal gehen die Tiere bis auf 1500 Meter hoch. Da kann die nachmittägliche Suche schon mal fünf bis sechs Stunden dauern. „Da ist man gut beschäftigt“, sagt Almerer Willi. Nach getaner Arbeit genießt er den Sonnenuntergang meist an seinem Lieblingsplatz, dem mächtigen Wurzelwerk einer etwa 130 Jahre alten Esche, gleich hinterm Stall. Jetzt zum Sonnwendwechsel geht die Sonne genau in der einen Lücke der sonst dicht bewaldeten Spitzingscheibe unter.

Schock im ersten Jahr: Kuh von Blitz erschlagen

Mit der Natur zusammen leben heißt für Willi, auch die raue Seite zu kennen. Wenn es hier in den Bergen gewittert, dann richtig. Dann wackelt die ganze Hütte. In seinem ersten Alm-Jahr wurde eine Kuh vom Blitz erschlagen. Das sind die Momente, in denen er schon mal feuchte Augen bekommt. Er kennt seine Tiere gut. Jede Kuh hat ihren eigenen Charakter: Die eine ist schreckhaft, die andere verschmust, manche wollen den ganzen Sommer ihre Ruhe haben. „Ich wachse mit den Tieren zusammen, wir bilden über den Sommer eine Lebensgemeinschaft“, sagt der 67-Jährige. „Es entsteht eine Verbindung zu den Tieren. Das ist wie in einem Dorf. Man spricht mit einander. Die Kühe teilen einem ja auch mit, wie es ihnen geht.“ Wenn eine stirbt, geht das allen nahe.

Dennoch kann Willi sich nichts Schöneres vorstellen, als den Sommer auf der Alm zu verbringen. Er kann dort arbeiten, wo er schon als Kind hinwollte. Dort oben, „da ist die Welt noch ein kleines bisschen mehr in Ordnung“ als unten im Tal. Und die Zeit auf den Berg, die macht etwas mit einem. Wenn er ins Tal blickt, denkt er sich manchmal: Das da unten, das könnte auch gut ohne mich weiter gehen.

