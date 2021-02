Bayrischzell: Verletzte bei Verkehrsunfall auf Seebergstraße/B307

An der Einmündung der Seebergstraße zur B307 in Bayrischzell sind ein Bayrischzeller und ein Schlierseer mit ihren Fahrzeugen kollidiert. Der Schlierseer und seine Beifahrerin mussten ins Krankenhaus.

Bayrischzell - An der Einmündung der Seebergestraße in Bayrischzell sind am Sonntag ein 46-jähriger Bayrischzeller mit seinem VW Crafter und ein 56-jähriger Schlierseer mit seinem BMW X1 zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr der Bayrischzeller die Seebergstraße gegen 14.05 Uhr in Richtung Süden. An der Einmündung zur Bundesstraße bremste er ab. Als er wieder anfuhr, um die Fahrbahn zu überqueren, übersah er den von links kommenden Schlierseer, der auf der B307 Richtung Westen fuhr.

Der VW stieß mit seiner Front in die Beifahrerseite des BMW. Dieser fuhr in den rechten Straßengraben. Dort blieb er liegen und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Schlierseer und seine 54-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 9500 Euro.

