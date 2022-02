Bayrischzell: Wäldchen-Streit geht in die nächste Runde

Seit 2013 streiten Verwaltung und Albert Jupé, ob wenigsten Teile des Wäldchens nördlich des früheren AOK-Heims einem Wohnhaus weichen darf. © Luftbild: bayernatlas.de

Der Gemeinderat Bayrischzell hat erneut eine Veränderungssperre erlassen, die Albert Jupé am Abholzen seines Wäldchens zugunsten eines Einfamilienhauses hindern soll. Damit geht der seit 2013 schwelende Streit in die nächste Runde.

Bayrischzell – Der Bayrischzeller „Wäldchen-Streit“ geht in die nächste Runde: In der jüngsten Gemeinderatssitzung landete der Bebauungsplan „Mühlleitenweg“ wieder auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Dieser umfasst auch den oft zitierten „Buchen- und Ahorn-Altbaumbestand“, der nördlich an das neue Familienhotel (ehemals AOK-Heim) grenzt. Erneut stand eine Veränderungssperre zur Debatte.

Gemeinde und Jupé streiten seit 2013

Bekanntermaßen streitet Grundstückseigentümer und Gemeinderatsmitglied Albert Jupé (FW) mit der Verwaltung seit 2013 über die 1500 Quadratmeter große Fläche am Wendelsteinbach – sogar bis vor Gericht. Jupé möchte dort ein Einfamilienhaus mit Doppelgarage errichten. Diesem müssten rund zwei Dutzend Bäume weichen, die die Gemeinde als „besonders schützenswert“ erhalten will. Deswegen, und mit Blick auf eine mögliche Hochwasserverbauung, lehnte der Gemeinderat im November 2016 Jupés Voranfrage ab, fasste Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) nun rückblickend zusammen.

Die jetzige Runde im Wäldchen-Streit begann, als das Landratsamt 2019 Jupés Grundstück als Außenbereich einstufte und Jupé damit ebenfalls die Bauerlaubnis versagte. Dieser klagte gegen die Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht, das im vergangenen Jahr das Wäldchen in Augenschein nahm und die Einschätzung des Landratsamts bestätigte – zumindest mündlich. Weil Jupé seine Klage zurückzog, als ihm das Gericht Aussichtslosigkeit bescheinigte, steht die Einschätzung „Außenbereich“ in keinem Urteil.

Entscheidend ist aber: In einem vorangegangenen Verfahren hatte das Verwaltungsgericht das Grundstück dem Innenbereich zugerechnet. Deswegen hatte die Gemeinde das Bebauungsplanverfahren eingestellt. Unter den neuen Vorzeichen beschloss der Gemeinderat nun, dieses wieder aufzunehmen. „Grundlage sind die bereits im Vorentwurf vorliegenden Planunterlagen mit Umweltbericht“, erklärte Geschäftsleiter Jocher Acher. Zur Sicherung der Bauleitplanung schlug die Verwaltung außerdem vor, für den gesamten Geltungsbereich „Mühlleitenweg“ erneut eine zweijährige Veränderungssperre zu erlassen. Die erste war vor drei Jahren abgelaufen.

Mehrheit stimmt für Veränderungssperre

„Was wir damals beschlossen haben, zu dem stehe ich heute noch“, sagte Vize-Bürgermeister Egid Stadler (CSU) abschließend. Kittenrainer betonte, er wolle keine alten Fehden weiterführen, nur die Angelegenheit endlich abschließen. „Das ist auch für den Eigentümer wichtig. Sonst streiten wir noch fünf weitere Jahre.“ Er plädierte weiter für den Erhalt des Buchenwalds, sagte aber, er sei „niemanden böse“, der für den Bauplatz stimmt.

Der Gemeinderat befürwortete mit der Gegenstimme von Norbert Lill (FW) die Wiederaufnahme des Aufstellungsverfahrens sowie den Erlass der Veränderungssperre. Jupé war von Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

von Daniel Wegscheider und Christian Masengarb