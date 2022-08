Mehr Platz für die Leitzach bei Geitau

Soll mehr Eigendynamik entwickeln: Die Leitzach bei Geitau wurde von Steinbefestigungen am Ufer befreit. © WWA Rosenheim

Der Fluss wird sozusagen befreit. Das Wasserwirtschaftsamt hat Verbauungen aus der Leitzach entfernt. Der Wildbach soll wieder Entwicklungsmöglichkeit bekommen.

Geitau – Das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim hat eine ökologische Ausbaumaßnahme an der Leitzach bei Geitau erfolgreich abgeschlossen. Um dem stark verbauten Wildbach in diesem Abschnitt eine eigendynamische und natürliche Entwicklung zu ermöglichen, hat die Flussmeisterstelle Miesbach auf rund 200 Meter Länge Steinbefestigungen am Ufer entnommen. Durch zusätzlich eingebrachte Buhnen und Totholz-Strukturen im Gewässer soll die Strömung der Leitzach gelenkt werden, damit sich der Fluss das Ufer selbst neu gestaltet. Dies teilt das Wasserwirtschaftsamt nun mit.

Aber nicht nur im Gewässerbett, sondern auch auf den angrenzenden Flächen, die sich im Eigentum der Wasserwirtschaftsverwaltung befinden, wurden Maßnahmen umgesetzt. In Stein- und Totholzhaufen finden Reptilien künftig ein Zuhause. Mit dem Landschaftspflegeverband Miesbach wurde auf einer Teilfläche artenreiches Mähgut ausgebracht, um die Entwicklung von standortgerechtem Grünland zu fördern. Die Flächen werden der Pressemitteilung zufolge in Zukunft zusammen mit einem ortsansässigen Landwirt und dem Landschaftspflegeverband extensiv bewirtschaftet.

Angelika Pöschl, zuständige Landespflegerin am Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, freut sich über die erfolgreiche Fertigstellung der Maßnahme: „Die Leitzach hat nun in diesem Abschnitt die Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Jetzt heißt es abwarten, bis ein erstes Hochwasser den Anstoß für die Entwicklung eines naturnahen Ufers gibt.“