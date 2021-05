Bergbahnbetreiber kritisiert Corona-Regeln: „Es ist unverständlich“

Wieder unterwegs: Wer auf den Wendelstein fahren möchte, kann dies ab Freitag tun: mit der Zahnradbahn aus Brannenburg. Die Seilbahn in Bayrischzell bleibt wegen der Inzidenz im Landkreis Miesbach geschlossen.

Ungleichbehandlung ohne Nutzen?

Bergbahnen bleiben wegen der Inzidenz im Landkreis Miesbach geschlossen. In den Nachbarlandkreisen fahren sie ab Freitag wieder. Betreiber sprechen von Ungleichbehandlung.

Bayrischzell/Spitzingsee/Rottach-Egern – Peter Lorenz macht keinen Hehl daraus, was er von den Corona-Sperrungen für Bergbahnen im Landkreis hält. „Es ist unverständlich“, sagt der Geschäftsführer der Alpenbahnen Spitzingsee und der Brauneck- und Wallbergbahnen. „Die Situation ist nicht nur für die Bergbahnen, sondern für den ganzen Tourismus im Landkreis katastrophal.“ Die Gäste hätten gebucht, fahren nun aber in andere Gegenden. „Es fehlt die Chancengleichheit.“ Das Virus werde dadurch kaum gebremst, es verlagere sich nur.

Lorenz kritisiert drei Punkte der Regelung: Den Fokus auf Landkreise, ausfallende Einnahmen und die weiter ausstehenden Hygienevorgaben.

Die Grenzfragen

Dass Bergbahnen im Landkreis wegen der Inzidenz stillstehen, bringe wenig, sagt Lorenz. Neuinfektionen zwischen Holzkirchen und Bayrischzell hätten wenig Einfluss auf die Virenanzahl in seinen Gondeln. „Die meisten unserer Gäste stammen aus München und Umgebung und damit aus Gebieten, die unter Inzidenz 100 liegen.“ Warum sie in einigen Bahnen fahren dürfen und in anderen nicht, könne er nicht verstehen.

Die Regeln würden Ausflügler bündeln. Wer sonst zum Wallberg gefahren wären, fahre nun ans Brauneck im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. „Ich weiß nicht, was daran besser ist. Es wäre klüger, wenn sich die Leute verteilen würden.“

Ähnlich ist die Lage am Wendelstein. Wer dort zum Gipfel fahren möchte, kann dies wegen der Inzidenz vorläufig nicht mit der Seilbahn von Bayrischzell aus. Die Zahnradbahn ab Brannenburg schlängelt sich aber voraussichtlich ab Freitag wieder auf den Berg, bestätigt eine Sprecherin.

Die Finanzen

Ob sich der Neustart lohnen wird, weiß Lorenz noch nicht. 2020 durften die Bergbahnen zwar auch an Pfingsten loslegen. Damals öffneten aber auch die Innen-Gastronomien. Heuer gelten andere Regeln. Hinzu kommt das wohl schlechtere Wetter. „Wir werden sehen, ob das die Leute verschreckt.“

Loslegen könnten auch die Bahnen an Wallberg und Spitzing sofort, sagt Lorenz. Der TÜV habe seine jährliche Abnahme durchgeführt, die Seilprüfung sei erfolgt, die übrigen Wartungen wegen der geringen Nutzung minimal ausgefallen. „Es ist alles bereit. Wir müssen nur einschalten.“ Bis die Inzidenz das zulässt, bleiben die Angestellten in Kurzarbeit. Danach will Lorenz schnell starten. „Das sind wir unseren Mitarbeiten schuldig.“

Auch die Bahnen brauchen die Umsätze. „Wir sind durch den ausgefallenen Winter gebeutelt“, sagt Lorenz. Er wolle sein Geld selber verdienen und nicht auf Hilfen angewiesen sein. „Die waren sowieso eher spärlich.“

Die Hygiene

Auch wenn viele Bergbahnen bald wieder fahren, noch haben die Betreiber keine Vorgaben für Hygienekonzepte bekommen. Für den Infektionsschutz sei das eher kein Problem, sagt Lorenz: „Wir hatten letztes Jahr viele Fahrgäste und haben aufgepasst. Deswegen hatten wir keinen einzigen Corona-Fall.“ Die gleichen Regeln wolle er weiterführen. Dadurch sei die Sicherheit garantiert.

Sorgen machen Lorenz die Anforderungen, die seit vergangenem Jahr hinzukamen. Inzwischen gibt es Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Nur sie dürfen mit Bergbahnen fahren, so viel ist klar. Offen ist aber, ob Betreiber die Zugangsberechtigung ihrer Gäste selbst kontrollieren müssen. „Wir hoffen auf praktikable Lösungen“, sagt er. Seine Angestellten könnten unmöglich die Impfpässe von bis zu 1500 Gästen täglich prüfen. „Wie sollen wir das schaffen? Dann bilden sich wieder Schlangen.“

Auch die Wendelsteinbahn hat „nach ersten durchgesickerten Informationen und voraussichtlicher Vorgaben unsere Maßnahmen und Abläufe geplant“. Ihr Hygienekonzept sei aber noch nicht final spruchreif, heißt es.

Lorenz hofft nun auf niedrigere Inzidenzen und weniger Einschränkungen. Die momentanen Regeln versucht er so gut es geht zu erfüllen. „Gesetz ist Gesetz. Da werden wir nicht viel machen können. Wir legen jetzt los, und dann schauen wir mal.“