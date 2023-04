Berggasthof am Wendelstein: Wirt geht nach mehr als 20 Jahren in den Ruhestand

Nachfolger steht bereits fest

Von Sebastian Grauvogl schließen

Pächterwechsel im Berggasthaus am Wendelstein. Wirt Paul Müller geht nach mehr als 20 Jahren in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist kein Unbekannter am Berg.

Osterhofen – Einen Sommer als Wirt des Berggasthaus hat Paul Müller noch vor sich. Dann geht er nach mehr als 20 Jahren in der 1883 erbauten Gaststätte am 1838 Meter hoch gelegenen Gipfel in den Ruhestand. Sein Nachfolger kennt sich dort bereits bestens aus: Es ist Müllers langjähriger Mitarbeiter Domenico Mossa, besser bekannt als Mimmo.

Wie die Wendelsteinbahn mitteilt, war Mossa von Beginn an „eine unverzichtbare Stütze in Müllers Gastro-Team“ . Ursprünglich als Kellner tätig, habe er im Lauf der Jahrzehnte einen umfassenden Einblick in das nicht ganz einfache, weil stark wetterabhängige Geschäft bekommen. Florian Vogt, Geschäftsführer der Wendelsteinbahn, freut sich über die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit mit Mossa: „Für uns hat sich Mimmo stets als zuverlässiger Partner gezeigt. Die Übernahme der Wendelstein-Gastronomie ist aus unserer Sicht eine natürliche Entwicklung.“

Nachfolger kennt Wendelstein „in- und auswendig“

Mossa lebe seit 2002 in Bayrischzell und kenne „Land und Leute sowie die besonderen Gegebenheiten der Berggastronomie am Wendelstein in- und auswendig“, teilt die Wendelsteinbahn mit. Den Schritt, die volle Verantwortung zu übernehmen, habe er sich dennoch gut überlegt.

Die Gäste müssen sich derweil auf keine größeren Veränderungen einstellen: So will Mossa unter anderem die stark nachgefragten Angebote wie den Sonntagsbrunch und die Mondscheinfahrten mit der Zahnradbahn inklusive Bergbuffet fortführen.

sg