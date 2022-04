Bergsteigerbus fährt bald ins Leitzachtal: Alpenverein erweitert Angebot

Ohne Auto aus München in die Berge: Seit Juni fährt der DAV-Bergbus am Wochenende auf der Route ins Rofangebirge auch das Tegernseer Tal an. Das Pilotprojekt soll erweitert werden. © Alpenverein München & Oberland/Solveig Eichner

Der Deutsche Alpenverein (DAV) erweitert sein Linienangebot auf Bayrischzell und Thiersee. Doch die Gemeinde knüpft ihren Zuschuss an Bedingungen.

Bayrischzell – Unter dem Tagesordnungspunkt „Unvorhergesehenes“ im Bayrischzeller Gemeinderat hat Tourist-Info-Leiterin Stephanie Hintermayr jüngst ein Projekt verkündet, das doch überraschend kommt: Der Münchner Bergsteigerbus fährt diese Saison erstmals vom Ostbahnhof über das Leitzachtal mit Haltestellen in Hundham, Fischbachau sowie Aurach und weiter nach Bayrischzell bis zur Bäckeralm. Start ist am Sonntag, 1. Mai. Die Hinfahrt erfolgt um 8 Uhr, die Rückfahrt um 16.30 Uhr.

Gemeinden Bad Wiessee und Rottach-Egern beteiligen sich bereits

Der Bergsteigerbus ist ein Angebot des Alpenvereins München und Oberbayern in Kooperation mit der Landeshauptstadt, die das Projekt zusammen mit dem Sportartikelhändler Globetrotter bezuschusst. Neben den beiden Touren Richtung Chiemgau und Blauberge/Rofan, die im vergangenen Jahr gestartet sind, kommt heuer nun die Sonntagsfahrt über Bayrischzell ins Ursprungtal dazu. Ab 12. Juni – zum Start der Passionsspiele in Thiersee – wird der Bus dann auch bis dorthin fahren. Zudem wird die Strecke zwischen Bayrischzell und Thiersee dreimal am Tag (9, 12 und 15 Uhr) per Shuttlebus bedient.

„Der DAV betreibt seit 2021 am Wochenende mit Doppeldeckerbussen mehrere Pilotstrecken, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln aktuell nur schwer erreichbar sind, um diese Regionen zu erschließen“, berichtete Hintermayr. „Der Alpenverein möchte damit den Individualverkehr reduzieren. Und das wollen wir ja auch.“ Die Bilanz des Pilotprojektes sei positiv. So seien in der vergangenen Saison die Fahrten Blauberge/Rofan (Samstag) und Chiemgau (Samstag und Sonntag) mit rund 2200 Fahrgästen „gut angenommen worden“, erklärte Hintermayr. An den Kosten beteiligten sich neben München auch die Gemeinden Bad Wiessee und Rottach-Egern.

Bayrischzellt schießt einmalig 2000 Euro dazu

Auch Bayrischzell wird für den Münchner Bergsteigerbus bezahlen. Allerdings nicht die vom DAV geforderten 5000 Euro, wie Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) berichtete. „Es ist nicht die Aufgabe von uns, einen Bus von München nach Bayrischzell zu finanzieren“, betonte er. Da für die Gemeinde aber der „mobile Mehrwert für Gäste und Einheimische vor Ort punktet“, begrüßte der Rathauschef das Projekt. Auch deshalb, weil der erst kürzlich erstmals eingeführte tägliche Linienverkehr nach Kufstein heuer nicht angeboten wird. „Der DAV-Bergbus ist somit ein gewisser Ersatz“, sagte Kittenrainer.

Am Ende beschloss der Gemeinderat, den Bergsteigerbus vorerst für die Saison 2022 (läuft bis Oktober) mit einem einmaligen Zuschuss von 2000 Euro zu unterstützen. Voraussetzung sei jedoch, dass Gästekarteninhaber und Bayrischzeller Bürger die DAV-Busse kostenlos nützen können. Kittenrainer: „Wir können einmal anschieben, aber zukünftig muss die Linie von selbst laufen.“

Daniel Wegscheider

