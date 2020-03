Bürgermeisterwahl in Bayrischzell: Plötzlich Duell - die Kandidaten stellen sich vor

Servus Gemeinschaftsliste - Hallo Duell um das Bürgermeisteramt in Bayrischzell. Hier stellen sich beide Kandidaten vor und es gibt alle Infos zur Wahl und Gemeinde.

Nachfolgend ein kurzes Porträt über Bayrischzell inklusive aktueller politischer und wirtschaftlicher Situation. Danach kommen die zwei Bürgermeisterkandidaten selbst zu Wort.

Bayrischzell – Wendelstein und Sudelfeld: gleich zwei touristische Magneten hat die Gemeinde Bayrischzell zu bieten. Ein Selbstläufer für eine prosperierende Entwicklung des Ortes? Nicht unbedingt. Das hat man auch im Gemeinderat erkannt und die Modernisierung angepackt. Damit sind nicht nur die neuen Lifte samt Beschneiungstechnik im Skigebiet gemeint, sondern auch die Brennpunkte unten im Tal. Vor allem im Bahnhofsumfeld hat sich hier viel getan. Mit dem im Bau befindlichen Auracher Hof erhält die Gemeinde ferner ein Familienhotel direkt im Zentrum.

Doch die nächsten Sorgenkinder stehen bereits vor der Tür: Wie geht es mit dem Warmfreibad weiter? Lässt sich das Sudelfeld eines Tages autofrei über eine Gondelbahn vom Ort aus erreichen? Und wie kann man sicherstellen, dass es ausreichend Nachwuchs in Bayrischzell gibt, um nicht zuletzt Schule und Kindergarten zu erhalten? Fragen, mit denen sich der nächste Gemeinderat auseinandersetzen muss.

Auch dem Gremium selbst stehen große Veränderungen bevor. Nach sechs Jahren Gemeinschaftsliste wird es nach der Kommunalwahl wieder Fraktionen am Ratstisch geben. Neben CSU und FWG wollen auch die neuen Listen der Grünen und der Freien Wähler Partei dort Vertreter platzieren. Eine Überraschung ist auch, dass es nun doch noch einen Gegenkandidaten für Amtsinhaber Georg Kittenrainer (CSU) gibt: Albert Jupé. Nicht zuletzt im Streit mit der Gemeinde um die Abholzungserlaubnis für sein Waldgrundstück wurde offensichtlich, dass Kittenrainer und Jupé alles andere als eine enge Freundschaft verbindet. Die Kommunalwahl wird zeigen, wem die Bürger mehr Vertrauen schenken.

Auch die Rolle der Grünen, sollten sie den Einzug in den Gemeinderat schaffen, wird spannend. Gerade in Bayrischzell wird der Zwiespalt zwischen Tourismus und Landschaftsschutz an vielen Stellen sichtbar – Konflikte wie bei besagter Sudelfeld-Modernisierung inklusive.

Vor der Kommunalwahl 2020: Die Gemeinde Bayrischzell in Zahlen

Ortsteile/Weiler: 15 (die drei größten davon sind Bayrischzell, Geitau, Osterhofen).

Einwohnerzahl: 1610.

Wahlberechtigte: 1320.

Gemeindefläche: rund 79 Quadratkilometer mit rund 19 Kilometern Straßennetz.

Gemeinderäte: 12.

derzeitige Sitzverteilung: wegen der Gemeinschaftsliste gibt es keine Fraktionen im Gremium.

Georg Kittenrainer (CSU) - „Verbinden, nicht trennen“

Sanfter Tourismusort oder Erlebnisdestination: Wo sehen Sie Bayrischzell 2026?

Kittenrainer: Bereits jetzt intensiv touristisch genutzte Gebiete wie das Sudelfeld sollen auf dem Stand der Zeit gehalten werden. In den anderen Bereichen ist der Erhalt der Naturruhe vorrangig.

Wie wollen Sie diese Ziele erreichen?

Die Erarbeitung eines Sommerkonzepts für das Sudelfeld ist unter anderem bereits auf den Weg gebracht. Leerstehende Immobilien im Ortszentrum müssen wir wieder mit Leben füllen.

Als beschauliches Dorf soll Bayrischzell dennoch alles bieten, was die Bürger zum täglichen Leben brauchen. Gibt es Nachbesserungsbedarf?

Kittenrainer: Durch die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Edeka wurde die Nahversorgung für die Zukunft gesichert. Die Sicherstellung der Kinderbetreuung, der Erhalt unserer Grundschule und die Schaffung von neuem Wohnraum auf dem nördlichen Bahngelände sind wichtige Zukunftsaufgaben. Auch die Bedürfnisse der älteren Bayrischzeller müssen wir im Auge behalten.

Was liegt Ihnen als Bürgermeister besonders am Herzen?

Kittenrainer: Die vorbildliche Zusammenarbeit und der Zusammenhalt in unserer Dorfgemeinschaft sind für einen kleinen Ort wie Bayrischzell lebenswichtig. Als Familienvater ist es mein größtes Ziel, die Zukunft unserer Heimat Bayrischzell so zu gestalten, dass sie auch für unsere Kinder lebens- und liebenswert bleibt.

Zur Person

Georg Kittenrainer ist 37 Jahre alt, verheiratet und hat vier Kinder. Der Landwirtschaftsmeister arbeitet als Biobauer und seit 2014 als ehrenamtlicher Bürgermeister von Bayrischzell. Bereits seit 2008 sitzt Kittenrainer im Gemeinderat. Ferner ist er Mitglied in zahlreichen Ortsvereinen. Sein Motto: „Ich will Verbindungen schaffen, nicht trennen!“

Albert Jupé (FW) - „Der Mensch im Mittelpunkt“

Sanfter Tourismusort oder Erlebnisdestination: Wo sehen Sie Bayrischzell 2026?

Jupé: Entschleunigung, ein sanfter und nachhaltiger Tourismus trifft den Geist der Zeit. Bayrischzell verfügt über eine einzigartige geografische Lage. Das Kapital liegt bei erholungs- und ruhesuchenden Menschen. Es gilt, Bayrischzell im Hinblick darauf als Marke zu stärken.

Wie wollen Sie diese Ziele erreichen?

Jupé: Mit dem Ausbau, der Sanierung und Gestaltung der vorhandenen Wanderwege. Eine Naturrodelbahn, eine Mountainbike-Downhill-Strecke sowie ein Bachwanderweg sind in meinen Augen erstrebenswert. Das gilt auch für die Planung eines örtlichen Jugendtreffpunkts unter Berücksichtigung sowohl sportlicher, als auch sozialer Aspekte.

Als beschauliches Dorf soll Bayrischzell dennoch alles bieten, was die Bürger zum täglichen Leben brauchen. Gibt es Nachbesserungsbedarf?

Jupé: Wir müssen die vorhandenen Gewerbebetriebe stärken und unbürokratische Unterstützung bei Neugründungen anbieten.

Was liegt Ihnen als Bürgermeister besonders am Herzen?

Bei wesentlichen Entscheidungen sollen künftig die Bürger eingebunden werden. Ich setze auf absolute Transparenz in allen Belangen der Gemeinde, um verantwortungsvolle Entscheidungen im Hinblick auf die nachfolgenden Generationen zu treffen. Ein besonderes Augenmerk gilt den Senioren, der Jugend und den Familien. Priorität hat der Erhalt des Warmfreibades für Einheimische und Gäste.

Zur Person

Albert Jupé ist 53 Jahre alt und hat zwei Kinder. Die Bürgermeisterkandidatur des ausgebildeten Szenenbildners ist zudem sein Einstieg in die Kommunalpolitik. Sein Motto: „Der Mensch im Mittelpunkt.“