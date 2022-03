Bürgerversammlung Bayrischzell: Schwimmbadbau verschoben - Böhmhaus für Ukraine-Geflüchtete

Teilen

Einen Bericht über zwei Jahre legte Rathauschef Georg Kittenrainer bei der Bürgerversammlung ab. 2021 fiel die Versammlung wegen Corona aus. Die Pandemie prägte auch viele Themen des Bürgermeisters. © Thomas Plettenberg

Zwei Jahre musste Bürgermeister Georg Kittenrainer zusammenfassen, und so gab es viel zu berichten bei der Bayrischzeller Bürgerversammlung im Klosterhof zur Post.

Bayrischzell – Die Themen reichten von Kommunalpolitik bis Tourismus. Etwa 70 Bürger waren der Einladung zur Bürgerversammlung in Bayrischzell gefolgt. Dass Bürgermeister Georg Kittenrainer so viel zu berichten hatte, lag auch daran, dass die Veranstaltung 2021 Corona-bedingt ausgefallen war. Corona war auch das Thema, mit dem der Bürgermeister seinen Rückblick startete: „Es war eine nicht für möglich gehaltene Vollbremsung von allem“, sagte er. „Auch den Ort Bayrischzell hat es schwer getroffen.“ Zwar habe die Wendelsteingemeinde im Vergleich zu anderen Kommunen im Landkreis kein übermäßiges Krankheitsgeschehen getroffen. „Dennoch hatten auch wir hier einige schwere Fälle und Todesfälle zu beklagen.“

Die Krise habe zu einer hohen Verunsicherung und Skepsis bei vielen Mitbürgern geführt. „Auch wenn die Pandemie immer wieder im Tätigkeitsbericht vorkommt, dies ist kein Krisenbericht“, sagte Kittenrainer. Doch der Bürgermeister musste gleich von der nächsten Krise berichten – dem Krieg in der Ukraine: „Es ist eine Eskalation der Gewalt, die uns alle bestürzt.“ Die Unterbringung der Millionen von Kriegsflüchtlingen stelle die EU vor eine „enorme Herausforderung“.

Trotz Krisen stimmen die Finanzen

Auch in Bayrischzell sind die Ersten angekommen – rund 20 Ukrainer sind derzeit dort untergebracht. Die Gemeinde werde das sogenannte Böhmhaus an der Wendelsteinstraße für weitere Flüchtlinge herrichten, kündigte Kittenrainer an. Wie berichtet, hat Bayrischzell das Grundstück (Böhmfeld) Ende 2021 nach langen Verhandlungen mit der Erbengemeinschaft erworben. Für Kittenrainer ist die ein Hektar große Wiese „eine Schlüsselfläche, für die innerörtliche Entwicklung“, um sie in naher Zukunft als mögliche Wohnbebauung zu nutzen.

Trotz der Krisen steht die Gemeinde finanziell noch gut da: Gute Einnahmen bei den Grund- und Gewerbesteuern, aber auch der starke Anstieg der Einkommenssteuer und der Finanzzuweisungen gegenüber den Vorjahren habe es möglich gemacht, „den Schuldenstand weiter zu reduzieren“, berichtete der Rathaus-Chef. Dieser liegt bei 1,7 Millionen Euro zum Jahresende 2021. Mit dem neuen Haushalt dürfte sich das ändern - der Schuldenstand könnte auf bis zu sieben Millionen Euro ansteigen.

Aufgrund der stabilen Lage bei Bund und Ländern bleibt die Gemeinde handlungsfähig und könne ihre Pflichtaufgaben alle erfüllen. „Inwieweit die derzeitige Inflation und Weltfinanzlage den Gemeindehaushalt zukünftig betrifft, bleibt abzuwarten“, sagte Kittenrainer. „Ich rechne mit gewissen Verlusten am Wohlstand.“

Bei den kommunalen Pflichtaufgaben sprach der Bürgermeister etwa den Tiefbrunnen, der zuverlässig den Ort mit Wasser versorge, und die Kanalisation an. Dort stehen nun nach über 40 Jahren ohne größere Sanierung umfangreiche Baumaßnahmen an. „Auf die Gemeinde kommen erhebliche Investitionen zu.“ Laut Studie rund 4,5 Millionen Euro. Da die Abwasserentsorgung kostendeckend arbeiten müsse, stellt das im Umkehrschluss auch eine „erhebliche finanzielle Belastungen für den Bürger“ dar. Und zwar in Form eines Verbesserungsbeitrages und einer höheren Abwassergebühr. „Wir wollen sie so niedrig wie möglich halten“, versicherte Kittenrainer.

Alpenfreibad: Verlegung verschiebt sich

Ein weiterer Brocken, der die Gemeinde beschäftigt, ist der Standortwechsel des Alpenfreibades an den Seeberg. „Das ist eine gewaltige Investition für eine kleine Gemeinde“, sagte Kittenrainer. Der Bebauungsplan steht, der Baubeginn war eigentlich für Herbst dieses Jahres angesetzt. Doch auch hier funkt Corona dazwischen. „In dieser unsicheren Zeit, das Projekt zu starten, ist nicht seriös.“ Aufgrund der Fördersituation, großer Preissprünge sowie der Unsicherheit von Rohstofflieferungen verschiebt die Verwaltung das Projekt um ein Jahr. Heuer wird wieder das alte Bad in Betrieb gehen. Allerdings seien dort wegen der veralteten Technik Störungen bis hin zum Ausfall möglich.

Der Tourismus in Bayrischzell hat unter Corona ebenso gelitten. Laut Kittenrainer sind die Einnahmen gesunken, „aber gleichzeitig konnte auch auf der Ausgabenseite ein Rückgang verbucht werden“. Etwa das jährliche Defizit beim Schwimmbad, da kein Betrieb stattfand.

Generell sei es analog zu den Wellen der Pandemie, ein stetiges „Auf und Ab“ gewesen. In Zahlen: Im Vergleich zu 2019 gingen die Übernachtungszahlen von rund 187 000 auf rund 144 000 im vergangenen Jahr zurück. Dagegen erlebte die Wintersaison beim Langlaufen einen Boom: Es wurden 26 000 Tagestickets sowie 1200 Saisonkarten verkauft. „Damit haben wir einen Rekord geschafft.“ Nun hofft Kittenrainer, „dass wir wieder einen vernünftigen Sommer erleben können“.

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.