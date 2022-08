Gesprächsbedarf wegen Daxenfeuern

Nicht immer ist - wie auf diesem Archivbild - ein Löschen von Daxenfeuern nötig. © JR

Daxenfeuer werden immer mehr zum Ärgernis für die Einsatzkräfte in der Region. Für die Feuerwehrleitung im Landkreis herrscht daher Gesprächsbedarf.

Bayrischzell/Fischbachau – Schon vor Wochen hatte der Bayrischzeller Feuerwehrkommandant Markus Kirner sich in unserer Zeitung über Daxenfeuer beklagt beziehungsweise darüber, dass diese – harmlosen, weil bewachten – Brände die Einsatzkräfte viel Zeit kosten. Am Montag kamen weitere zwei Fälle hinzu.

Gleich drei Alarme an einem Tag

Bei Geitau schlugen Passanten Alarm, zweimal im Abstand von ein paar Stunden wegen ein- und desselben Feuers. Jeweils mitalarmiert war die Bergwacht Leitzachtal. Zum einen, um gegebenenfalls Verletzte zu retten, zum anderen, um Feuerwehrleute zu sichern, falls diese in steilem Gelände arbeiten müssen. Die Leitzachtaler wurden am Montag noch ein drittes Mal alarmiert, zusammen mit Feuerwehren der Gemeinde Fischbachau. Die Meldung hier: Waldbrand am Breitenstein. Auch hier war es ein Daxenfeuer, das Bergwacht-Sprecher Marinus Gruber zufolge sogar bei Polizei und Rettungsleitstelle angemeldet war.

Die Alarmierungen bedeuten, dass zwei bis fünf Einsatzkräfte der Bergwacht ihren Arbeitsplatz verlassen und zumindest zur Wache fahren. Selbst wenn zügig klar ist, dass kein Einsatz erforderlich ist, geht eine halbe Stunde drauf. Ähnliches gilt für die Feuerwehr, und „die haben den meisten Aufwand“, so Gruber.

Gespräch mit Leitung der Rettungsleitstelle soll Abhilfe schaffen

Bei der Feuerwehrleitung im Landkreis ist das Thema längst angelandet. „Natürlich ist das lästig für die örtlichen Feuerwehren“, sagt der Miesbacher Kreisbrandinspektor Florian Dirscherl. Nur: Selbst wenn ein Daxenfeuer bekannt ist, kann die zuständige Person in der Rettungsleitstelle nicht anders als zu alarmieren. Nicht auszudenken, wenn es sich doch um ein anderes Feuer handelt und die Einsatzkräfte dann daheim bleiben. Die Fehlalarmierungen nehmen eher zu.

Wanderer womöglich immer unkundiger

Dirscherl vermutet mehrere Gründe. Zum einen hat heutzutage jeder ein Handy, und der Notruf ist schnell abgesetzt. Auch dürften Ausflügler zuletzt sensibler reagiert haben, da seitens der Behörden immer wieder vor erhöhter Waldbrandgefahr gewarnt wurde. Es könnte aber auch sein, dass die Menschen, die auf den Berg gehen, sich mit der Almwirtschaft einfach nicht auskennen und nicht wissen, dass das kontrollierte Verbrennen von Holz oder Gestrüpp (Schwendfeuer) normal ist. Nicht zuletzt halten die Behörden die Wanderer und Mountainbiker in ihren Verlautbarungen ja dazu an, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig Alarm zu schlagen.

Einfach so hinnehmen will die Feuerwehrleitung den unnötigen Mehraufwand nicht. Dirscherl: „Wir haben im Herbst eine Inspektionsversammlung, da ist auch der Leiter der Integrierten Leitstelle mit dabei. Wir wollen da über eine bessere Lösung sprechen.“ Mehr könne er zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen. Bei den Meldungen in Geitau („Kleinbrand“) war es zumindest so, dass nur die Kräfte vor Ort alarmiert wurden, weil die beschriebene Rauchentwicklung nicht so groß war. In Fischbachau hingegen („Waldbrand“) wurden neben Feuerwehr und Bergwacht auch der Fachberater des Technischen Hilfswerks und der Flughelfer mitalarmiert, ehe Entwarnung gegeben wurde. Apropos Entwarnung: Auch hier kann die Bergwacht hilfreich sein, denn ihre Einsatzwagen sind mit Drohne und Wärmebildkamera ausgestattet, was bei der Einschätzung der Lage sehr hilfreich ist.

Bergwacht am Montag im Dauereinsatz

Für die Leitzachtaler war der Tag mit den Fehlalarmierungen aber noch lange nicht rum. Zunächst halfen sie bei einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Sudelfeldstrecke, und gegen 17.30 Uhr meldeten sich zwei Über-70-jährige Bergsteiger, die den Weg vom Wendelstein hinab ins Tal nicht mehr schafften. Für die Helfer bedeutete dies: 20 Minuten ab Alarmierung bis Hochkreut, dann eine weitere Viertelstunde bis zu der Wandergruppe unterhalb der Siglhütte. Einer der Senioren musste auf einer Trage ins Tal gebracht werden, der andere schaffte den Abstieg mit Unterstützung allein.