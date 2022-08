Die Ästhetik des Mülls

Kunstausstellung

Die 82 Jahre alte Künstlerin Tutti Gogolin lebte in Berlin und New York, bis sie 2001 nach Bayrischzell zurückkehrte. Ihr Werk gibt Abfall einen neuen Sinn.

Bayrischzell – Was beim Normalmenschen im Müll landet, ist für Tutti Gogolin ein willkommener Rohstoff, aus dem sie ihre extravagante Kunst fertigt. Die 82-jährige Bayrischzellerin sammelt Kronkorken, Katzenfutterdosen, Teebeutel und Joghurtbecher, bringt sie in eine Ordnung, arrangiert alles auf Holzplatte oder Leinwand – und heraus kommen verblüffende Kunstwerke, die manchmal zum Schmunzeln anregen, manchmal den Finger in die Wunde legen und manchmal einfach nur schön sind.

Tutti Gogolin ist in Bayrischzell aufgewachsen, ausgebildete Grafikerin, lernte an der Kunsthochschule in Berlin ihren Ehemann Klaus Gogolin – ebenfalls Künstler – kennen, lebte 20 Jahre in der Metropole und zwei Jahre in New York, ehe die beiden im Jahr 2001 für immer nach Bayrischzell zurückkamen. Schon lange bilden sie eines der markantesten Künstlerehepaare des Landkreises.

„Man muss ein Auge auch für Müll haben“, erklärt Tutti Gogolin, die auf Spaziergängen und Erkundungen im direkt angrenzenden Wald aufsammelt, was den meisten gar nicht auffallen würde, zunächst einmal ganz ohne spezielle Absicht. Erst mit der Zeit entwickelt sich eine Idee, die mit viel Geschmack, Können und Sensibilität umgesetzt wird. Die so entstandenen Materialbilder entsprechen so dem Recycling- oder Upcycling-Gedanken und zeigen, dass nicht nur das vermeintlich Schöne schön sein kann, sondern auch das scheinbar Wertlose, setzt man es nur ausreichend in Szene oder stellt man es in einen besonderen Zusammenhang. Auch wird hier der Vergänglichkeit mit künstlerischen Mitteln ein Stückweit Einhalt geboten.

Die Arbeit „Feuerlilien“ besteht aus 16 Trinkjoghurt-Fläschchen, acht pinkfarbenen und acht gelben. Sie wurden aufgeschnitten, ineinandergesteckt, aufgedreht und bilden so kraftvoll leuchtende Blütenstände. Quadratisch auf grünen Untergrund montiert und dann noch in Knallrot gerahmt, ergibt das Ganze ein energiegeladenes Kunstwerk hoher ästhetischer Qualität – aus Müll.

+ Die Feuerlilien hat Gogolin aus leeren Trinkjoghurt-Fläschchen erwachsen lassen. © Stefan Schweihofer

Alleine mit den Farben der Natur dagegen kommen die Materialbilder „Gehäutet“ oder „Abgefackelt“ aus der Serie „Spuren der Vergänglichkeit“ aus. Während im ersten zehn ihrer Rinde beraubte, gleich lange Holzstöckchen kunstvoll arrangiert die Schönheit der Natur – auch der unspektakulären offenbaren, ergeben im zweiten 24 Fackelreste, die in zwei Reihen rhythmisch angeordnet sind, ein archaisches Bild. Bei allen Werken legt Gogolin Wert auf Ordnung und Struktur und verwendet oft weiße Linien oder Gitter, die diese hervorheben. Diese geordnete Struktur vermittelt den Anschein von Sicherheit und Geborgenheit. Und ergibt die unverwechselbare Gogolin-Handschrift, ihr Alleinstellungsmerkmal. „Ich würde nie etwas abkupfern“, bekennt sie.

+ Gefangen in Plastikabfall: Mit „SOS – Aus tiefster Not“ thematisiert die Künstlerin die Vermüllung der Meere. © Stefan Schweihofer

So sehr manche ihrer Arbeiten zum Schmunzeln anregen wie etwa „Katzengold“ aus zwölf mal zwölf Katzenfutterdosendeckeln, so tief bohrt die Bayrischzellerin beizeiten in den Wunden, die Industrie und überbordender Konsum aufreißen: In dem Objekt „SOS – Aus tiefster Not...“ sieht man Fische in einem Wirrwarr aus Plastikmüll und -netzen hoffnungslos verfangen. Ein kleiner – leider realistischer – Ausschnitt aus dem Meer.

Wer die Kunst Tutti Gogolins live sehen möchte, kann dies bis 4. September in der Bayrischzeller Kunstausstellung (dienstags bis samstags 13 bis 18, sonntags 11 bis 18 Uhr) oder permanent in der evangelischen Kirche im Ort tun, wo sie in der ihr eigenen Technik die Themen „Alle Leiden“, „Karfreitag“, „Dornenkrone“ und „Barmherzigkeit“ bildnerisch umgesetzt hat.

Über diese Reihe

Kunst sprengt Grenzen und entdeckt Neuland – nicht allein im übertragenen Sinne: Viele Künstler arbeiten mit ungewöhnlichen Materialien oder Techniken. In der Reihe „Kunst-Griff“ blicken wir einigen von ihnen im Landkreis über die Schulter.

