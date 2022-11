Eine Bayrischzellerin im Landesvorstand

Elisabeth Röpfl (24) möchte den ländlichen Raum repräsentieren. © mzv

Die Jungen Liberalen in Bayern haben einen neuen Landesvorstand. Darin sitzt auch eine junge Bayrischzellerin: Elisabeth Röpfl.

Bayrischzell – Der Kreis Miesbach ist im Landesvorstand der Jungen Liberalen Bayern vertreten – und zwar in Person von Elisabeth Röpfl. Die Bayrischzellerin wurde beim Landeskongress in Bad Reichenhall zur Beisitzerin gewählt. Als solche werde die 24-Jährige „im kommenden Jahr die organisatorische Arbeit der FDP-Jugendorganisation betreuen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Parteinachwuchses.

Die Studentin und Hotelangestellte blicke optimistisch auf das kommende Amtsjahr und die Landtagswahlen voraus: „Wir Junge Liberale möchten die FDP beim Wiedereinzug in den Landtag unterstützen. Im Wahlkampf kommt viel Arbeit auf uns zu: Infostände, Aktionen, Kongresse – das alles will geplant werden.“ Röpfl wolle im neuen Vorstand den ländlichen Raum repräsentieren: „Die Landbevölkerung macht einen Großteil Bayerns aus. Deshalb ist es uns im Verband und mir persönlich wichtig, durch unsere Politik die regionale Entwicklung und Kultur zu unterstützen.“