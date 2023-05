Einsatzmarathon im Skigebiet: Bergwacht Leitzachtal 220 Mal ins Sudelfeld ausgerückt

Von: Sebastian Grauvogl

Jahrzehnte im Dienste der Bergrettung: Bei der Hauptversammlung der Bergwacht Leitzachtal zeichneten Bereitschaftsleiter Kilian Wuttig (l.) und sein Stellvertreter Josef Babl (r.) folgende treue Kameraden mit Ehrenurkunden aus: (ab 2.v.l.) Karl Noll (50 Jahre), Ernst Wuttig (50), Klaus Heiss (60), Hans Mayr (40), Hubert Hamberger (40) und Benedikt Ramsauer (25). © Privat

Bayrischzell – Das Sudelfeld ist so etwas wie das zweite Wohnzimmer der Bergwacht Leitzachtal Ganze 220 Mal ist die Bereitschaft mit Stützpunkt in Bayrischzell im vergangenen Jahr ins Skigebiet ausgerückt. Fast zwei Drittel aller 369 Einsätze haben sich auf oder neben den Pisten abgespielt, berichtet Pressesprecher Marinus Gruber von der Jahreshauptversammlung. Auch deshalb habe die Bergwacht Leitzachtal bayernweit die sechstmeisten Einsätze abzuleisten gehabt.

Dass die Zahl höher liegt als in den beiden Vorjahren, erklärt sich durch den wegen der Corona-Lockdowns zeitweise stillstehenden Lifte in den zurückliegenden Wintern, vor allem 2020/2021. Jetzt habe sich der Skibetrieb wieder normalisiert – und damit auch die Einsätze für die Bergwacht.

Auch medizinische Notfälle unten im Tal

90 der Notrufe aus dem Skigebiet bewältigten die Leitzachtaler Kameraden zusammen mit den Bereitschaften Hausham, Brannenburg, Bad Feilnbach und München bewältigt. Im Sommer sie zu 90 Berg- und immerhin auch 59 Taleinsätzen aus. Letztere sind laut Gruber sogenannte First-Responder-Tätigkeiten, also beispielsweise medizinische Notfälle. Nicht zuletzt weil die nächste Rettungsdienststation in Aurach in der Gemeinde Fischbachau doch ein paar Kilometer von Bayrischzell entfernt liegt, werde bei akuten Dingen oft die Bergwacht hinzugezogen. „Weil wir schneller da sind und ebenfalls über eine gute medizinische Ausbildung verfügen“, erklärt Gruber.

Umso mehr dankte Bereitschaftsleiter Kilian Wuttig bei der Versammlung für die Einsatzbereitschaft aller ehrenamtlichen Mitglieder und freute sich, dass zwei Anwärterinnen ihre Ausbildung vollständig abgeschlossen haben. Sie verstärken ab jetzt das Team der Bergretter im Leitzachtal, die im Schnitt auf 20 bis 25 Kräfte pro Einsatz zurückgreifen kann. Alles in allem stehen laut Gruber rund 50 Aktive zur Verfügung.

Ausgebranntes Ski-Doo braucht Ersatz

Dass es mit der menschlichen Komponente allein noch nicht getan ist, um die Einsatzbereitschaft zu erhalten, verdeutlichten die Ressortleiter in ihren Berichten. So musste die Bergwacht 2022 etwa die Stromleitung für die Diensthütte am Wendelstein reparieren. Außerdem brannte am Ende der Skisaison der Ski-Doo am Sudelfeld vollständig aus – vermutlich aufgrund eines technischen Defekts. „An der Wiederbeschaffung wird gearbeitet“, versicherte Wuttig, „glücklicherweise haben wir jetzt den Sommer über Zeit dafür.“

Aber auch in gesellschaftlicher Hinsicht gibt es noch etwas zu tun: die Vorbereitung für die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Bergrettung im Leitzachtal laufen bereits. „Es soll ein Fest werden nicht nur für die Bergwachlter, sondern für alle im Leitzachtal“, betonte Wuttig voller Vorfreude. Als Höhepunkt sei ein Festabend am 30. Juni am Zeltfestplatz in Bayrischzell geplant.

Ob die Bergwacht Leitzachtal durch das in Arbeit befindliche Sommerkonzept fürs Sudelfeld auch in dieser Jahreszeit künftig öfter in Richtung des Skigebiets ausrücken wird, lässt sich laut Gruber derzeit noch nicht abschätzen. Letztlich hänge es von den konkreten Angeboten ab. Erfahrungen aus anderen Regionen hätten gezeigt, dass vor allem Einrichtungen wie der Bikepark am Samerberg mit vielen Unfällen und damit Einsätzen einhergehen würden. Ruhigere Dinge wie etwa Themenwanderwege für Familien seien hingegen keine Mehrbelastung. Letztlich, so Gruber, „müssen wir abwarten, was da auf uns zukommt.

