Endlich: Wendelsteinbahn startet Skibetrieb - alle Infos zum Saisonstart

Von: Sebastian Grauvogl

Sehnsuchtsmotiv: Sonnenaufgang am Lacherlift am Wendelstein. © F. Obermair

Endlich genug Neuschnee: Der Skibetrieb am Wendelstein kann starten. Doch ob alle Abfahrten geöffnet werden, steht noch nicht fest.

Osterhofen – Das Prädikat Naturschneeskigebiet fordert den Brettlfans jedes Jahr vor allem eins ab: viel Geduld. Denn ohne Schneekanonen muss sich Petrus schon sehr gnädig zeigen, bis die Pisten endlich für den Skibetrieb freigegeben werden können. Jetzt hat das Warten aber ein Ende: Nach den letzten Neuschneefällen geben die Wendelsteinbahnen grünes Licht.

Skibetrieb am Wendelstein: Grünes Licht für Ostabfahrt?

Vorbehaltlich der Freigabe durch die Lawinenkommission steht der anspruchsvollen Ostabfahrt zur Mitteralm aller Voraussicht nach ab dem heutigen Mittwoch nichts mehr im Wege, teilt Betriebsleiter Manfred Geiss mit. Ob auch die fünf Kilometer lange, rot markierte Westabfahrt nach Bayrischzell freigegeben werden kann, sei aufgrund starker Verfrachtungen und Schneemangel im Talbereich allerdings noch fraglich, so Geiss. Für den Skibetrieb gilt die 2G-Regel. Aktuelle Infos gibt es auf www.wendelsteinbahn.de.

Selbst bei guten Bedingungen gilt der Wendelstein als anspruchsvolles Skigebiet. Wer sich bestmöglich auf die Abfahrten dort vorbereiten möchte, der sollte am Spezialskitraining der Top on Snow Skischule Sudelfeld teilnehmen. Nächste Kurstermine sind: Sonntag, 20. Februar, und Sonntag, 6. März. Die Gebühr inklusive Nutzung aller Beförderungsanlagen am Wendelstein kostet 45 Euro. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr an der Talstation der Zahnradbahn in Brannenburg. Eine Voranmeldung unter z 0 80 23 / 7 83 90 05 ist erforderlich. Das Training findet nur bei guten Wetterbedingungen statt.

sg