Experte empfiehlt: Bayrischzell soll Fernwärmenetz im Ortszentrum bekommen

Beheizt mit Hackschnitzeln

Bekommt Bayrischzell ein mit Hackschnitzeln befeuertes Fernwärmenetz? Ein Experte der Energiewende Oberland sagt ja - und der Gemeinderat auch.

Bayrischzell - Andreas Scharli, gelernter Heizungsbauer und Energieberater bei Energiewende Oberland (EWO), hat nun dem Gemeinderat eine Grobanalyse und seine Erfahrungswerte zum Bau einer solchen Anlage im Ortszentrum vorgestellt. Sein Fazit: Die Bedingungen zum Bau einer sogenannten Dorfheizung seien „sehr gut“ und sie könnte dort auch wirtschaftlich betrieben werden.

Ein Standort schwebt Scharli schon vor: Und zwar westlich der Alpenstraße B 307 etwa auf Höhe Tannerfeld, um eine gute Anfahrmöglichkeit für Hackschnitzellieferungen zu gewährleisten. Von dort könnte das Ortszentrum bis etwa zum ehemaligen Postamt und die Bereiche Tannerhof sowie die Sudelfeld- und Wendelsteinstraße angeschlossen werden. Voraussetzung sei eine ausreichende Anzahl von Anschlussteilnehmern am jeweiligen Strang. Spätere Erweiterungen seien möglich.

Bürger wollen alte Ölheizungen austauschen

Die Idee für ein Fernwärmenetz für Bayrischzell gebe es seit längerem, betonte Bürgermeister Georg Kittenrainer. „Wir haben seit fast zehn Jahren ein sehr gut funktionierendes Fernwärmenetz in Geitau, das sich bewährt hat.“ Auch Bayrischzeller Bürger mit alten Ölheizungen würden ihn immer wieder ansprechen, was die Gemeinde zukünftig im Bereich Energieversorgung vorhabe, so Kittenrainer. „Das Thema Fernwärme kommt da immer wieder aufs Tablett.“

Die Gemeinde startete bereits vor einigen Jahren eine Erhebung im Ort, um die dortige Bereitschaft abzuklopfen. Die EWO hat die Fragebögen ausgewertet: Derzeit würden sich 63 Anschlussnehmer für ein Nahwärmenetz begeistern. „Auf dem Wärmesektor ein großer Brocken“, so Scharli. Denn so ließen sich pro Jahr 1.100 Tonnen CO2 vermeiden.

Für den Bau der Anlage gebe es vom Freistaat Bayern und der Bundesbank Zuschüsse. Der Bund fördere eine Umrüstung mit 45 Prozent. Scharli zählte weitere Vorteile für Hauseigentümer auf: „der alte Öltank fliegt raus, sie müssen sich nicht mehr selbst um den Brennstoff kümmern, es gibt keine Geruchsbelästigung mehr und auch der Kaminkehrer wird nicht mehr benötigt.“

Drei Heizkessel in der Zentrale und Pufferspeicher in jedem Haus

In der Zentrale bräuchte Bayrischzell drei in Reihe geschaltete Heizkessel und einen großen Pufferspeicher. „Damit ist die Versorgungssicherheit gewährleistet, falls Teile der Anlage ausfallen.“ Die Leitungen können sowohl in Edelstahl („langlebig, aber teuer“) als auch in Kunststoff verlegt werden. In den angeschlossenen Gebäuden sollte ein Pufferspeicher eingebaut werden, um Verbrauchsspitzen abzufedern.

Die größte Herausforderung laut Scharli ist die Suche nach einem Betreiber beziehungsweise Investor. Der Gemeinde selbst riet der Experte ab, diese Rolle zu übernehmen. Die Ausschreibungs- und Vergabeanforderungen seien zu komplex und örtliche Handwerker würden nicht zum Zug kommen. Eine Genossenschaft hingegen habe einen hohen bürokratischen Aufwand bei „miserabler Bonität“. Bewährt habe sich dagegen die Rechtsform einer GmbH, an der sich die Gemeinde mit maximal 25 Prozent beteilige.

Die Grobanalyse von Scharli errechnete Investitionskosten von rund vier Millionen Euro. „Diese und auch die laufenden Betriebs- und Erhaltungskosten müssen über die Anschlüsse refinanziert werden.“ Die Umsetzung werde zwei bis fünf Jahre dauern. Der Gemeinderat befürwortete das Projekt einstimmig. Sobald es die Corona-Lage zulässt, will die Gemeinde die Bürger zu einer Infoveranstaltung einladen.

