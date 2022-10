Familienhotel in Bayrischzell will 30 Appartements für Personal bauen

Wohnraum für Mitarbeiter: Auf dem Parkplatz schräg gegenüber ihres Familienhotels Das Bayrischzell möchte die Pletzer-Gruppe ein Personalhaus (dunkel) bauen. © Daniel Wegscheider

Das Familienhotel Das Bayrischzell möchte ein Mitarbeiterwohnhaus bauen. So weit, so gut, doch die Größe des Vorhabens sorgt für Diskussionen.

Bayrischzell – Die Pletzer-Gruppe aus Tirol möchte auf ihrem Parkplatzgrundstück am Bayrischzeller Bahnhof ein Personalwohnhaus mit 30 Appartements (je 30 Quadratmeter) für die Beschäftigten des Familienhotels Da s Bayrischzell errichten. Hierzu soll ein T-förmiges Gebäude auf Stelen mit drei Stockwerken gebaut werden. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat dieser Planung mehrheitlich den Segen erteilt. Details sollen noch in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplans geklärt werden.

Ohne Wohnungen ist kaum noch Personal zu bekommen

Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) leitete ein: „In vielen gastronomischen Betrieben herrscht Personalmangel.“ Um dem entgegenzuwirken,sei überall zu beobachten, dass in der Hotellerie kleinere Personalwohnungen errichtet werden, um Arbeitskräfte zu finden und zu halten. Im Familienhotel Das Bayrischzell sind laut Kittenrainer etwa 65 Personen beschäftigt, davon komme der überwiegende Teil von außerhalb. Dazu würden sich Saisonarbeitskräfte aus östlichen Ländern gesellen. Deshalb sei die Personalunterbringung wesentlich.

Die Pletzer-Gruppe trat nun an die Gemeinde mit der Idee heran, auf ihrer eigenen Parkfläche ein Personalhaus zu errichten. „Um keine Stellplätze zu verlieren, wird das Erdgeschoss als offenes Parkdeck gestaltet“, erklärte Geschäftsleiter Josef Acher. In den beiden oberen Etagen sollen dann die Wohnungen für das Personal eingerichtet werden.

Üppig bemessenes Wohngebäude: bis zu 51 Meter lang

Wie Acher erläuterte, misst der Bauteil in Ost-West-Ausrichtung rund 51 mal zehn Meter. Daran schließt ein rechtwinkliger Anbau an, der laut Plan etwa 26 mal zehn Meter groß werden soll. Obendrauf ein flaches Satteldach. Um die Höhe von zehn Metern bis zum First gering zu halten, schlug die Verwaltung vor, die überdachte Parkfläche im Erdgeschoss um 70 Zentimeter abzusenken. „Der First liegt somit 40 Zentimeter niedriger als der First des benachbarten Bahnhofgebäudes.“ Zudem sei ein quadratisches Treppenhaus zur Erschließung der beiden oberen Stockwerke geplant. Acher weiter: „Im Zusammenhang mit dem Neubau soll auch die Verkehrssituation zum Parkplatz von der Kranzerstraße neu geregelt und entzerrt werden.“ Und zwar in Form einer Einbahnregelung mit Zufahrt über die nördliche, bereits bestehende Einfahrt sowie einer künftigen Ausfahrt nach Osten am ehemaligen Übernachtungsgebäude der Bahn vorbei. „Unser Wunsch war anfangs eigentlich eine Tiefgarage im Untergeschoss“, berichtete Kittenrainer. Allerdings müsste diese aufgrund der Größe mit einem umfangreichen Lüftungssystem ausgestattet werden. Der Investor winkte ab: wirtschaftlich nicht darstellbar. In diesem Fall wäre das ganze Projekt nicht umgesetzt worden. Auch ohne Tiefgarage befürwortet Kittenrainer grundsätzlich eine Bebauung innerorts: „Wir können nicht die grünen Wiesen zubauen.“

Nachbarn werden im Bebauungsplanverfahren beteiligt

Für die weitere Planung werden nun die Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbarn eingebunden. „Da wird es noch die eine oder andere Diskussion geben“, glaubt der Bürgermeister. Die gab es gleich im Anschluss an die Projektvorstellung: Eine betroffene Familie äußerte bereits in der Sitzung ihre Bedenken aufgrund der Gebäudehöhe, sie rechnet insbesondere ab Mittag mit weniger Sonnenlicht in ihrem Garten. Der Gemeinderat versprach daraufhin, die weitere Planung so zu gestalten, dass möglichst wenig Beeinträchtigungen für die Nachbargrundstücke entstehen. Etwa dadurch, dass das Gebäude etwas verkürzt oder entsprechend verrückt werde.

Grundsätzliches Lob im Gemeinderat, aber die Größe bereitet Sorgen

Willy Kravanja (fraktionslos) lobte das Bestreben des Familienhotels, Personalzimmer zu schaffen. Auch Klaus Weilbach (CSU) hob das Engagement hervor, trotzdem empfinde er das Gebäude als „greislig“. „Ein Haus auf Stelzen passt nicht zu uns.“ Zudem sei der „Klotz zu groß, da müssen wir von der Höhe her runterkommen“. Sein Parteikollege Florian Müller schlug mit Blick auf die Anlieger vor, im Norden eine Wohnungsparzelle abzuzwacken, um diese nach Osten zu verschieben. Auch Lukas Bucher (FWG) empfindet das Gebäude als „zu groß“. Außerdem könne er nicht verstehen, warum das Hotel nicht von vornherein Personalwohnungen eingeplant habe. „Erst bauen sie das Hotel und jetzt das Personalhaus, das halb so viele Zimmer hat wie das Hotel.“ Egid Stadler (CSU) beschwichtigte: „Ein Problem, das sie unterschätzt haben, da Personal vor Ort nicht zu bekommen ist. Sonst würden sie nicht für viel Geld so ein Gebäude hinstellen.“ Regina Bleier (CSU) erwähnte noch eine wichtige Klausel: „Das Gebäude ist zweckgebunden.“ Heißt: Nur Mitarbeiter des Hotels dürfen die Appartements nutzen.

Am Ende stimmte der Rat mit Ausnahme von Norbert Lill (FW) zu, den Plan mit den genannten Punkten voranzutreiben.