Nostalgie-Trip fürs TV: Felix Neureuther am Wendelstein - „Darüber war das Fernsehteam besonders begeistert“

Auf dem Weg ins Nostalgie-Skigebiet: Felix Neureuther (l.) und der Schmidt Max im über 100 Jahre alten Personenwagen der Wendelstein-Zahnradbahn. © privat

Wenn sich das Wetter nicht noch mal erheblich ändert, werden Felix Neureuther und der Schmidt Max die einzigen sein, die im Winter 22/23 im Skigebiet Wendelstein die Bretter untergeschnallt haben – von mutigen Tourengehern mal abgesehen.

Bayrischzell - Das Duo war nun zu Dreharbeiten hoch über Bayrischzell zu Gast. Es galt, einen Beitrag über das Thema „Nostalgische Skigebiete“ für den Bayerischen Rundfunk zu drehen.

Felix Neureuther: Dreharbeiten für Nostalgie-Trip im TV

Und nostalgisch ging es schon den Berg hinauf. Am Talbahnhof der Wendelstein-Zahnradbahn in Brannenburg stiegen Drehteam und Hauptdarsteller in den extra bereitgestellten Nostalgie-Express mit den alten Personenwagen aus dem Jahr 1912. „Darüber war das Fernsehteam besonders begeistert“, sagt Bahnmeister Florian Obermair stolz. Bei Ex-Skiprofi Neureuther habe der Wendelstein mit seinen hochalpinen, anspruchsvollen Abfahrtsvarianten punkten können, heißt es seitens der Wendelsteinbahn. Insbesondere am sonnigen Lacherlift habe deren Team ganze Arbeit leisten müssen, um die Dreharbeiten zu ermöglichen.

Mangels Schnee gab es am Wendelstein diesen Winter noch keinen einzigen Skibetriebstag. Das Thema Beschneiung – beziehungsweise dessen Fehlen – wird dann auch in dem Beitrag beleuchtet, ebenso wie das 100-jährige Geschichte der Zahnradbahn und des Skigebiets. Bis zur Ausstrahlung müssen sich Interessierte aber noch gedulden. Laut Wendelstein wird dies erst Beginn des nächsten Winters sein.

