Freistaat verdoppelt Freibad-Förderung: Bayrischzell will Antrag stellen

Hoffen auf finanzielle Hilfe: Bei der Sanierung des Freibads stehen die teuren Posten noch aus. Die Gemeinde Bayrischzell hofft, noch rechtzeitig ins Zuschussverfahren einsteigen zu können. © MM

Mehr Geld fürs Schwimmbadförderprogramm hat der Freistaat in Aussicht gestellt. Der Gemeinderat Bayrischzell hat beschlossen, einen Antrag fürs Alpenfreibad zu stellen.

Bayrischzell – In der jüngsten Gemeinderatsitzung informierte Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) das Gremium darüber, dass der Freistaat Bayern die Finanzierung im Schwimmbadförderprogramm deutlich aufgestockt hat. So wurde das Budget von bisher maximal 40 auf 80 Prozent verdoppelt.

Geld, das die Verwaltung für die anstehenden Restarbeiten der Sanierung des Alpenfreibades am alten Standort gut gebrauchen kann. Daher stimmte der Gemeinderat zu, diese zu beantragen. Rückblick: Die Gemeinde hat bereits im ursprünglichen Förderprogramm für den Schwimmbad-Neubau am Seeberg einen Förderantrag gestellt. „Aufgrund des geringen Fördersatzes von rund 26 Prozent, der erheblichen Kürzungen für nicht sportliche Teilbereiche und der äußerst bürokratischen und langwierigen Abwicklung konnte diese Planung letztendlich nicht umgesetzt werden“, berichtete Geschäftsführer Josef Acher. Infolge dieser negativen Erfahrungen habe die Gemeinde für die Sanierung am alten Standort keinen weiteren Förderantrag gestellt.

Erste Arbeiten sind abgeschlossen

Wie berichtet, ist ein Teil dieser Arbeiten nun abgeschlossen. „Die neue Wärmepumpe ist bereits installiert, und die Photovoltaikanlage arbeitet“, berichtete Kittenrainer. „Was schon umgesetzt ist, ist definitiv nicht mehr förderfähig“, erklärt er weiter. Das sei bei allen Förderprogrammen so. „Aber die wirklich teuren Maßnahmen wie die Chloranlage, Beckensanierung und Schwallwasser-Aufbereitung stehen noch an.“

Daher bezeichnete der Rathauschef es als „grob fahrlässig“, wenn die Verwaltung nicht probieren würde, in das aufgestockte Förderverfahren nachträglich einzusteigen. „Wir machen nichts anderes, was der Freistaat mit diesem Programm will, nämlich das Schwimmbadsterben in Bayern aufzuhalten.“

Ob es funktioniert, sei aber ungewiss. Der neue Antrag für die noch anstehenden Baumaßnahmen werde derzeit von der Regierung von Oberbayern geprüft. „Wir probieren es noch einmal mit Druck“, betonte der Bürgermeister und ist optimistisch: „Es kann und darf nicht sein, dass wir unser Becken sanieren und dafür die Förderung nicht bekommen.“ So etwas wäre für „keinen Menschen mehr nachvollziehbar“. Falls es dennoch nicht klappen sollte, übernimmt die Gemeinde die noch anstehenden Arbeiten „wie geplant“ selbst.

