Nach fast einem Jahrhundert im Besitz der Familie, übergeben Michael und Gudrun Nopper den Gasthof zur Post in Bayrischzell am Monatsende an die Benediktinerabtei Scheyern. Nopper ist froh, Nachfolger gefunden zu haben, die die Tradition weiterführen. Doch Corona hat den Abschied getrübt.

Bayrischzell – Michael Nopper hat sich die Suche nach einem neuen Eigentümer für den Gasthof zur Post in Bayrischzell nicht leicht gemacht. 45 Jahre lang, seit dem Tod des Vaters, hat er die „älteste und wichtigste Wirtschaft im Ort“ (Bürgermeister Georg Kittenrainer) mit Frau Gudrun und in den ersten Jahren auch mit Mutter Irmgard geführt. Er hat dort unzählige Weihnachts- und Silvesterabende veranstaltet, Skiereignisse miterlebt und das Brauchtum am Leben gehalten. Bis zum 70. Lebensjahr stand er täglich in der Küche. Doch mit den Gedanken an die Übergabe – die Töchter machen etwas anderes – kam die Sorge vor dem Großinvestor, der Haus und Ort für ein paar Euro die Seele entreißt.

Gasthof zur Post in Bayrischzell: Familie Nopper verabschiedet sich von einem Lebenswerk

Nun hat Nopper einen Käufer gefunden, der das Gasthaus, das seit 1928 seiner Familie gehört, im Sinne der Tradition fortführt. Auf Anregung von Bürgermeister Kittenrainer kam Nopper zur Benediktinerabtei Scheyern (wir berichteten). Die Benediktiner boten zwar keine Wahnsinnssumme. Doch sie hatten das Haus um 1740 herum erbaut; bei ihnen wähnt es Nopper wieder in sicheren Händen. Das war ihm wichtiger als Geld und der genaue Zeitpunkt der Übergabe.

„Es ist die beste Lösung für alle“, sagt Nopper. Er habe keinen Käufer gewollt, der dem Haus ein neues Konzept geben oder gar Wohnungen daraus machen will. Andere Beispiele hätten gezeigt, welche Probleme der falsche Nachfolger bereiten könne. Groß ausgeschrieben hatte er den Verkauf daher nie. „Meistbietend verkaufen war für mich keine Option.“ Darüber seien auch die Menschen im Ort froh.

Dazu, dass die Gelegenheit jetzt einfach gepasst hat, hätten auch die Umbauten beigetragen, die im Haus anstehen: Der Brandschutz und die Küche müssen gemacht werden. Um barrierefrei zu werden, braucht der Gasthof einen Aufzug. Das Geschäft sei immer gut gelaufen, sagt Nopper, finanziell hätte er den Umbau stemmen können. Aber erst umbauen und dann verkaufen, mache in seinen Augen keinen Sinn. „Das muss der neue Eigentümer machen.“

Alles gut gelaufen also, bis auf einen Schönheitsfehler: Dass die Übergabe nun mitten in den Corona-Lockdown fällt, macht Nopper den Abschied schwer. Er hatte viele Anmeldungen für die Wintersaison, hätte sich gerne persönlich von seinen Gästen verabschiedet. Daraus wird nichts. „Wir hatten es uns anders vorgestellt“, bringt es der Bayrischzeller in ruhigem Ton auf den Punkt. „Als die Faschingsferien abgesagt wurden, hat das unsere letzten Hoffnungen zunichte gemacht.“

Die Benediktiner wollen den Gasthof nun modernisieren, der Gemeinderat hat einem entsprechenden Bauantrag bereits zugestimmt. Der große Saal, den Theatergruppe und Ortsvereine dringend brauchen, soll aufgewertet werden.

Und Nopper? Der freut sich, dass die Post in eine sichere Zukunft geführt wird. Und er freut sich auf den Ruhestand mit Frau Gudrun in ihrem Haus in Bayrischzell. Sobald Corona das zulässt, will er mit ihr einige Ausflüge und Freizeitaktivitäten nachholen. „Da ist in den vergangenen 45 Jahren einiges liegen geblieben.“