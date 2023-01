Gefahrstoff-Unfall bei Apotheke: Großeinsatz in Bayrischzell läuft

Feuerwehren und Rettungsdienst vor Ort

Von Sebastian Grauvogl schließen

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist ins Zentrum von Bayrischzell geeilt. Der Grund: ein möglicher Gefahrstoff-Austritt bei der Apotheke. Der Einsatz dauert an.

Bayrischzell - Die Lage ist noch etwas unübersichtlich. Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilt, ist es am Donnerstag, 26. Januar, gegen 13 Uhr zu einem Vorfall mit einem als Gefahrstoff gekennzeichneten Mittel an der Apotheke an der Schlierseer Straße in Bayrischzell gekommen.

Einsatzort in Bayrischzell weiträumig abgesperrt

Details seien derzeit noch nicht klar, der Einsatz dauere an. Ein Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungsdienst sei vor Ort, Teile des Ortszentrums seien abgesperrt. Die wichtigste Nachricht im Moment: Laut Feuerwehr gibt es keine Verletzten.

Weitere Informationen folgen.

sg

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie hier.