Kein Platz für einen Campingplatz

Beliebt bei Wohnmobil-Campern ist der Stellplatz am Seeberg. Die Gemeinde stellt eine zusätzliche Stromsäule auf.

Gemeinde Bayrischzell reagiert auf Boom

Der Wohnmobil-Stellplatz am Seeberg in Bayrischzell erfreut sich steigender Beliebtheit: Darüber informierten jüngst in der Gemeinderatssitzung Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU) und Tourismusleiterin Stephanie Hintermayr. Die Gemeinde reagiert.