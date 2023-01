Gemeinderat Bayrischzell will Erweiterungen im Wohngebiet Reitberg möglich machen

Teilen

Das Wohngebiet Reitberg in Bayrischzell. © mzv

Nach einem Antrag auf eine Einzelgarage lässt der Gemeinderat Bayrischzell den Bebauungsplan für die 1990er-Jahres-Siedlung überarbeiten.

Bayrischzell – Der Reitberg ist ein Wohngebiet im Norden von Bayrischzell, das Anfang der 1990er-Jahre entstand. In dem Gebiet soll auf einem privaten Grundstück ein überdachter Kfz-Unterstand entstehen, der Antrag dazu ging vor Kurzem bei der Gemeindeverwaltung ein. Er konnte so nicht genehmigt werden. Grund: Der Bauwunsch entspricht nicht den Vorgaben des damaligen Bebauungsplans, da dieser nur Raum für Garagen im Hauptgebäude oder in einer Sammelgarage zulässt. Was vor über 30 Jahren festgelegt wurde, soll sich nun ändern.

Mehr Autos bedeutet mehr Platzbedarf

Bei der Sitzung des Gemeinderats erklärte Geschäftsführer Josef Acher den Sachverhalt und kam zu dem Schluss: „Es wäre sinnvoll, den Plan anzupassen, um neue Möglichkeiten zu schaffen.“ Die Zeiten hätten sich geändert. „Heute gibt es mehr Autos als früher.“

Wunsch nach Schutz vor Unwetter ist nachvollziehbar

Zudem begründete die Antragstellerin ihren Wunsch nach einer Garage mit dem Schutz des Autos vor Unwettern. Nachvollziehbar, wenn man sich etwa an das Gewitter vergangenes Jahr am 27. Juni erinnert. Einige Gemeinderatsmitglieder hatten selbst miterlebt, wie während der damaligen Sitzung innerhalb von Minuten tennisballgroße Hagelkörner die Fenster ihrer vor dem Rathaus geparkten Autos durchschlugen.

Gleiches Recht für alle: Gemeinderat will gesamten Bebauungsplan überarbeiten

Wie Acher weiter berichtete, bedürfe es zur jetzigen Umsetzung einer Garage daher entweder einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans und der Gestaltungssatzung oder einer Änderung des Bebauungsplans. Der Geschäftsführer empfahl die Änderung. „In diesem Fall sollte der gesamte Bebauungsplan überarbeitet werden, um auch den anderen Grundstückseigentümern entsprechende bauliche Möglichkeiten zu erschließen“, sagte Acher. Er verglich die Vorgehensweise mit dem bei der jüngsten Änderung des Bebauungsplans am Larchfeld. Das sah auch Georg Kittenrainer (CSU) so. „Eine Einzellösung ist immer gefährlich, dann ist der ganze Bebauungsplan nicht mehr anwendbar“, erklärte der Bürgermeister und schloss sich dem Vorschlag der Verwaltung an. „Wir reden viel über zusätzlichen Wohnraum. Vielleicht ist bei dem ein oder anderen Grundstück die nächste Generation bereits in den Startlöchern.“

Von der Fläche bieten die Grundstücke Spielraum. Daher soll nun ähnlich wie beim Bebauungsplan Larchfeld oder innerorts „geschaut werden, was an Bedarf da und auf den Grundstücken möglich ist“. Der Gemeinderat teilte die Meinung und beschloss einstimmig die Änderung des Bebauungsplans Reitberg. Der gesamte Bebauungsplan wird überarbeitet und angepasst, um für alle interessierten Grundstückseigentümer bauliche Erweiterungsmöglichkeiten sowohl für Neben- als auch für Hauptgebäude zu schaffen.

Mit der Erstellung eines entsprechenden Planentwurfs wird das Ingenieurbüro Sven Dachwald aus München beauftragt. Die Änderung erfolgt im Verfahren nach dem Bebauungsplan der Innenentwicklung.