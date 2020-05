Die Waldbesitzer atmen auf: Österreich plant, ab kommender Woche wieder die Route über das Ursprungstal freizugeben. Einige wollen aber nicht zu früh jubeln.

Bayrischzell – Alexander Mayr traut der guten Nachricht noch nicht. Seit über sechs Wochen bemüht sich der Leiter Holzvermarktung der Waldbesitzervereinigung Holzkirchen um eine Öffnung des Grenzübergangs am Ursprungspass bei Bayrischzell (wir berichteten). Er hat Landrat Olaf von Löwis (CSU) um Hilfe gebeten, seinen Vorgänger Wolfgang Rzehak (Grüne) sowie den stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (FW) und Landtagspräsidentin und Stimmkreisabgeordnete Ilse Aigner (CSU). Trotzdem blieb der Grenzübergang zu. „Die Kollegen aus Österreich sind von einer Stelle an die nächste verwiesen worden und am Ende dort gelandet, wo sie angefangen hatten“, sagt Mayr. Doch jetzt könnte der erhoffte Durchbruch gelungen sein.

Grenzübergang Bayrischzell: Donnerstag könnte es losgehen

Wie das Stimmkreisbüro Aigners berichtet, plane Österreich, den Grenzübergang Bayrischzell am kommenden Donnerstag aus der Sperrverordnung herauszunehmen. Danach würde er zeitnah geöffnet. Aigner hatte sich bereits seit Wochen für die Öffnung eingesetzt und mehrfach beim Innenministerium nachgehakt. Die deutsche Seite wäre bereits seit Längerem zur Öffnung bereit gewesen, heißt es aus ihrem Büro.

Wie berichtet, ist der derzeit wegen Corona geschlossene Übergang bei Bayrischzell für die Waldbauern des Landkreises eine wichtige Lebensader, um grenznahen Sägewerken in Österreich das Kurzholz verkaufen zu können, das deutsche Säger nicht abnehmen. Weil Umwege über andere Übergange langwierig und teuer sind, bleiben große Teile des Holzes, die vor Corona durch das Ursprungstal gingen, in den Wäldern liegen. Bis der Borkenkäfer kommt, müsse sich das ändern, hatte Mayr gefordert. „Kein Mensch versteht, warum die Grenze zu ist.“

Entsprechend froh ist Mayr über die Fortschritte. Nachdem er in den vergangenen Wochen mehrfach von möglichen Erfolgen gehört habe, bleibe er aber vorsichtig. Endgültig wolle er an die Öffnung erst glauben, wenn der Übergang wirklich offen ist.

Zur Seite ist den Waldbesitzern zuletzt der grüne Landtagsabgeordnete Hans Urban gesprungen. In einem offenen Brief an Forstministerin Michaela Kaniber, Innenminister Joachim Herrmann sowie Bundesinnenminister Horst Seehofer (alle CSU) forderte er am Donnerstag, Holzexporte in Nachbarländer schnellstmöglich wieder auf den üblichen Routen zu ermöglichen. Er nannte explizit den Bayrischzeller Grenzübergang.

Mayr ist froh über die Hilfe aller Parteien. „Wichtig ist, dass sich etwas ändert.“ Bald wisse er, ob das so ist.