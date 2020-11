Die Bayrischzeller stimmen heute über die Zukunft ihres Freibads ab. Die Ergebnisse im Live-Ticker.

Update 19.05: Ergebnis verzögert sich

Bayrischzell braucht für die Auszählung länger als geplant: Die Gemeinde rechnet mit einem Ergebnis für etwa 19.30 Uhr.

Update 18.29 Uhr: Vorübergehendes Endergebnis - was bedeutet das?

Zur Erinnerung: Heute verkündet Bayrischzell das vorläufige Endergebnis. Endgültig absegnen wird dieses morgen Abend der Abstimmungsausschuss. Das ist aber eher eine Formalie. Am Ausgang wird es nichts mehr ändern. Was die Gemeinde gleich verkündet, ist also die Zukunft des Freibads. Außerdem geht es um bezahlbaren Wohnraum und Investitionen auf Jahrzehnte.

Update, 18.10 Uhr: Wahllokal geschlossen, Auszählung beginnt

Die Wahl ist vorbei. Seit 18 Uhr hat das Wahllokal im Bayrischzeller Rathaus geschlossen. Auch Briefwahlen dürfen seit diesem Zeitpunkt nicht mehr abgegeben werden. Laut Rathaus-Geschäftsführer Josef Acher liegt die Wahlberechtigung nach ersten Schätzungen wohl um 55 bis 60 Prozent.

Die Gemeinde beginnt nun mit dem Auszählen der Stimmen. Das Ergebnis wird gegen 19 Uhr erwartet.

Heute entscheidet Bayrischzell die Zukunft des Alpenfreibads

Bayrischzeller - Die Bayrischzeller stimmen heute über die Zukunft ihres Freibads ab. Zur Wahl stehen drei Möglichkeiten:

Das Ratsbegehren von Gemeinderat und Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU), will das Bad erhalten, lässt sich aber dessen Verkleinerung und den Umzug auf die Anlage des Minigolf-Platzes am Seeberg offen. Dann könne am derzeitigen Standort bezahlbarer Wohnraum für Einheimische enstehen, hatte Kittenrainer angeregt.

Das Bürgerbegehren von Alexander Jonscher, Robert Mörtl und Barbara Wittmann will das Alpenfreibad ebenfalls erhalten - allerdings am gleichen Ort und im gleichen Umfang.

Lehnen die Wahlberechtigten beide Optionen ab, bleibt das Freibad geschlossen. Der Betrieb der maroden Einrichtung ist der Gemeinde zu teuer. Auch in diesem Fall könnte die Gemeinde auf dem Grundstück bezahlbaren Wohnraum schaffen, würde sich aber den Umzug des Bads an den Seeberg sparen. Setzt sich ein Begehren durch, ist es für den Gemeinderat ein Jahr lang bindend.

Alle Infos zur Abstimmung über das Alpenfreibad finden Sie hier