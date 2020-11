Hochwasserschutz an Gebirgsbächen: Bayrischzell geht „Mammutprojekt“ an

Bei Starkregen können Wildbäche zu reißenden Strömen anschwellen und einen ganzen Ort unter Wasser setzen. Damit das nicht passiert, plant Bayrischzell mehr Hochwasserschutz.

Bayrischzell – Schutz vor Hochwasser ist auch in Bergdörfern ein Thema: wenn Gebirgsbäche aufgrund von Starkregen oder lokalen Super-Gewitterzellen zu reißenden Strömen anschwellen und ins Tal brechen. 2013 traf ein solch extremes Wetterereignis auch Bayrischzell. Um sich für die Zukunft zu wappnen, legte der Gemeinderat bereits 2015 per Grundsatzbeschluss fest, künftig im Haushalt den Hochwasserschutz zu berücksichtigen. In der jüngsten Sitzung stellte nun das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim ihre ausgearbeitete Machbarkeitsstudie zum Hochwasserschutz am hiesigen Mühlleitengraben sowie Wendelstein- und Larchbach vor.

Ziel sei es zukünftig, betroffene bebaute Gebäude vor den Wildbächen im Ort bei einer Überschwemmung zu schützen, berichtete Bürgermeister Georg Kittenrainer (CSU). Fachmann Christoph Kaindl gab daher einen Überblick über Ausbau und Kosten, die auf die Wendelsteingemeinde zukommen. Rund zwei Dutzend Hochwasserereignisse hat es in Bayrischzell bereits zwischen den Jahren von 1955 bis 2013 gegeben, schilderte Kaindl. Per „hydraulischer Berechnung“ zeigte er, wie ein potenzielles Jahrhundert-Hochwasser Bayrischzell durchlaufen würde. Insbesondere die Krapfen-Wiese an der Alpenstraße 307 färbt sich dabei auf der Grafik dunkelblau.

Helfen sollen nun Baumaßnahmen, die den Abflussquerschnitt der Bäche per Trapezprofil verbreitern sowie zusätzliche Steinsatz-Schutzmauern, „um Ausuferungen zu verhindern“. Beginnen soll der Ausbau am Wendelsteinbach, der nahe am neuen Familienhotel „Das Bayrischzell“ vorbeifließt. Bereits vor dem Bau verhandelte das Wasserwirtschaftsamt mit dem Hotelbetreiber das Konzept für den geplanten Hochwasserschutz. Dort müsse „das Gerinne vergrößert, tiefer gemacht und per Betonwände kanalisiert werden“, so Kaindl, der auch betonte: „Der dortige Baumbestand bleibt.“

Der nächste Abschnitt betrifft den Mühlleitengraben, der ab der Lehrer-Vogl-Straße unterirdisch durch Rohre verläuft und in den Wendelsteinbach mündet. Zum Schutz werde dessen Trasse teilweise verändert, um hier größere Rohre für mehr Wasserdurchlass einzuziehen. Aufwendiger gestaltet sich dagegen der Baueingriff am Mündungspunkt, wo Wendelstein- und Larchbach (Ganglbach) aufeinandertreffen. „Das hat uns Kopfzerbrechen bereit“, gestand Kaindl. Kittenrainer ergänzte, „im Bereich dieses Nadelöhrs haben wir alles ausgetestet“. Als Lösung schlägt das Wasserwirtschaftsamt nun vor, die dortige Bacheinmündung zu verlegen. Grund: Ein Teil des Larchbachs fließt unter dem Hotel Königslinde hindurch und macht eine Vergrößerung unmöglich. Es sei notwendig, ein neues Gerinne als Betondurchlass zu schaffen, abgerückt vom Hotel zur Michael-Meindl-Straße. Die Brücke an der Schlierseer Straße sei zudem sanierungsbedürftig. Im Rahmen der Maßnahme lässt die Gemeinde auch prüfen, ob die Brücke erneuert werden muss.

Zu guter Letzt wird das Bachbett an der Seebergstraße Richtung Unterführung an der Alpenstraße vergrößert und durch eine erhöhte Dammlage am Fußweg auf der Ostseite geschützt. Das gegenüberliegende Ufer zum Krapfen bleibt dagegen unberührt, „da dort der Baumbestand ortsprägend ist und dieser erhalten bleiben soll“. Zudem dient die Wiese als „Auffangbecken“ für mögliche Wasserausuferungen. Allerdings müssen dafür die an der Straße gelegenen Parkplätze weichen. „Sie fallen bis auf drei dem Ausbau zum Opfer“, erklärte Kaindl.

Im nächsten Schritt muss nun der Wasserrechtsbescheid vom Landratsamt genehmigt werden, erst dann ist das Wasserwirtschaftsamt zur Umsetzung berechtigt. Die aktuellen Planungskosten von 215 000 Euro trägt der Freistaat. Die Gesamtbaukosten von 3,2 Millionen werden dagegen zwischen Kommune und Staat aufgeteilt. Somit müsste die Gemeinde Bayrischzell knapp eine Million Euro selbst stemmen. Kittenrainer: „Das Hochwasserschutzprojekt ist wichtig. Aber es ist für uns auch ein Mammutprojekt.“