Bayrischzellerin (16) geht als Botschafterin Bayerns nach Brasilien

Christian Masengarb

Sprung ins Ungewisse: Zehn Monate lang wird Alma Rothbauer aus Bayrischzell ab 17. August im Brasilianischen Quatis leben. Viel mehr weiß sie auch noch nicht über ihr Schuljahr im Ausland. Kein Problem, meint sie. © Thomas Plettenberg

Alma Rothbauer (16) aus Bayrischzell fliegt als Botschafterin Bayerns für ein Schuljahr nach Brasilien. Ein Aufbruch ins Unbekannte.

Bayrischzell – In wenigen Tagen fliegt Alma Rothbauer (16) aus Bayrischzell als Botschafterin Bayerns für ein Schuljahr nach Brasilien. Kultusminister Michael Piazolo hat ihr Anfang Juli dafür im Ministerium die Stipendiumsurkunde überreicht (wir berichteten). Wir haben mit der Schülerin vom Gymnasium Miesbach über den Sprung ins Ungewisse und ihre Hoffnungen fürs Jahr im Ausland gesprochen.

Frau Rothbauer, am 17. August starten Sie nach Brasilien. Wie fühlen Sie sich?

Ich freue mich wahnsinnig. Ich hatte schon länger überlegt, ein Jahr im Ausland zu machen. Durch unsere Schule kam dann die Mail, dass das Kultusministerium Botschafter Bayerns für ein Schuljahr in mehreren Ländern sucht. Also habe ich mir gedacht: „Warum eigentlich nicht?“ Ich habe dann ganz viele Länder zur Auswahl angegeben, ich glaube gut ein Dutzend. Dass es Brasilien geworden ist, war Zufall. Aber ich freue mich schon total!

Wissen Sie schon, wo Sie die zehn Monate leben werden?

Noch weiß ich eher grob, was auf mich zukommt. Ich werde in einer 14 000-Einwohner-Stadt namens Quatis leben – auf Deutsch bedeutet das Nasenbär. Die Stadt liegt etwa zweieinhalb Stunden von Rio de Janeiro entfernt und ist ein wenig vergleichbar mit Bayrischzell: Die Berge sind ein bisschen kleiner und etwas weiter weg. In meiner Gastfamilie gibt es einen Bruder, der ist 18, und eine 24-jährige Gastschwester. Ein wenig Kontakt habe ich zu ihnen schon aufgebaut, aber mehr weiß ich noch nicht.

Ein ziemlicher Sprung ins Ungewisse.

Ja! Ich war noch nie in Brasilien und habe gerade erst angefangen, Portugiesisch zu lernen. Aber ich habe keine Bedenken. Ich denke mir, das Leben ist in Brasilien im Grunde das gleiche wie hier, nur mit ein wenig anderen Bräuchen und Sitten. Ich versuche einfach, das Beste daraus zu machen. Und weil ich als Botschafterin Bayerns reise, pack’ ich das Dirndl mal ein (lacht).

Fürchten Sie Heimweh?

Sicher wird es auch mal Momente geben, in denen ich Heimweh habe. Meine Eltern haben mich aber total motiviert, mich zu bewerben. Die meisten meiner Freunde finden es auch total cool, dass ich das mache. Die Unterstützung hilft. Ich habe eher das Gefühl, dass ich Fernweh haben werde, wenn ich wieder zurückkomme.

Kultusminister Piazolo hat Sie Anfang Juli als Botschafterin Bayerns ausgezeichnet. Sind Sie stolz, ausgewählt worden zu sein?

Ich fühle mich schon privilegiert. Ich kann alle nur motivieren, Angebote wie dieses zu nutzen. Ich hatte schon Vorbereitungen und den Termin am Kulturministerium. Das waren tolle Erfahrungen. Ich kann jedem nur empfehlen, die Möglichkeit zu nutzen, wenn sie sich ihm bietet.

Dümmer kommt man nicht zurück.

Ich hoffe es zumindest (lacht)! Aber im Ernst: Ich denke, das Jahr wird mir helfen, Toleranz zu entwickeln und besser mit Menschen anderer Kulturen umzugehen. Außerdem ist Portugiesisch die sechsthäufigst gesprochene Sprache auf der Welt. Ich freue mich darauf, sie zu lernen.