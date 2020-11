Kaiserschmarrn to go: So kreativ trotzt das Rotwandhaus dem Hütten-Lockdown

Das Rotwandhaus im Spitzinggebiet trotzt dem Lockdown. Wirt Peter Weihrer bietet Hüttenschmankerl to go an. Wie das geht, verrät der Berggastronom im Interview.

Der Lockdown im November gilt auch für Berghütten.

Rotwandhaus-Wirt Peter Weihrer hat jedoch einen To-go-Verkauf gestartet.

Ab sofort gibt es den beliebten Kaiserschmarrn auch zum Mitnehmen.

Spitzingsee/Bayrischzell – Zum Mitnehmen oder direkt auf die Hand: Während des „Lockdown light“ im November setzen wieder viele Gastronomen auf To-go-Angebote, um ihren Betrieb zumindest ein bisschen am Laufen zu halten. Peter Weihrer (57) hätte sein Rotwandhaus auch einfach zusperren können. Ein vorgezogenes Saisonende quasi, weil zu dieser Jahreszeit eh nicht mehr viel geht. Doch der Hüttenwirt probiert – wie schon im Bayernteil kurz berichtet – etwas aus: Er verkauft Kaiserschmarrn, Linseneintopf und Co. aus dem Fenster heraus. Ob Almschmankerl auch to go funktionieren und wie er eigentlich auf die Idee gekommen ist, erklärt er im Interview.

Herr Weihrer, ein Kaiserschmarrn-Straßenverkauf auf 1737 Metern Höhe mitten in den Bergen: Ein gutes Geschäft oder eher ein rechter Schmarrn?

Peter Weihrer: (lacht) Streng genommen ist es ein Wegeverkauf, weil wir hier ja keine Straße haben. Aber es ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Wir sind zwar erst am Montag gestartet, aber bis jetzt wird es schon mal sehr gut angenommen von den Leuten. Die freuen sich, dass sie nach zweieinhalb Stunden Aufstieg etwas Warmes zu essen bekommen. Und meine Mitarbeiter sind glücklich, dass sie noch was zu tun haben. Im Tal würden sie derzeit ja auch nichts finden.

Und wie kommt man jetzt kontaktlos zum Kaiserschmarrn?

Peter Weihrer: Im Grunde genommen genau wie bei jedem anderen To-go-Angebot auch. Wir haben für unsere Gäste einen Weg zu einem der Fenster unseres Seminarraums ausgeschildert. Die Metalltreppe, die dorthin führt, dient sonst als Fluchtweg. Wir bereiten das Essen in der Küche zu und verkaufen es dort, ohne dass die Leute unser Haus betreten müssen. Weil wir auch auf die Umwelt schauen, richten wir den Kaiserschmarrn in Öko-Boxen an und geben Holzbesteck aus. Nur den Linseneintopf servieren wir noch in einer Plastikschale, weil die Verpackung sonst zu schnell aufweicht. Getränke gibt’s nur in der Flasche, weil ein Ausschank nicht erlaubt ist.

Gegessen und getrunken wird dann im Stehen?

Peter Weihrer: Da müssen die Gäste kreativ sein. Unsere Terrasse haben wir abgeräumt, weil wir niemanden hinsetzen lassen dürfen. Aber die Natur bietet viele Alternativen: Rund ums Haus gibt’s genug Wiese und auch ein paar Felsen.

Was passiert mit dem Verpackungsmüll?

Peter Weihrer: Dafür haben wir Abfallsäcke aufgehängt. Toiletten hingegen dürfen wir nicht anbieten. Der Markus Söder hat ja gesagt, dass auch Berghütten geschlossen werden müssen. Da dürfen wir uns keinen Fehler erlauben.

Bei der Essensqualität aber auch nicht, oder?

Peter Weihrer: Auf keinen Fall. Drum machen wir alles frisch, auch den Kaiserschmarrn.

Wie lange dauert’s denn von der Bestellung bis zur Ausgabe?

Peter Weihrer: In acht Minuten ist alles fertig. Wir sind gut angerichtet.

Ein Saisonende ist also erst mal kein Thema im Rotwandhaus?

Peter Weihrer: Wir sperren wie jedes Jahr voraussichtlich Ende November zu. Ich selbst verabschiede mich schon am kommenden Sonntag. Ich muss mich um meinen Bergbauernhof in den Kitzbüheler Bergen kümmern. Da entsteht nämlich das Fleisch für die Hüttenschmankerl auf dem Rotwandhaus. Gewachsen in Tirol, veredelt in Bayern, das ist mein Motto.

Sie machen also trotz aller Corona-Probleme weiter auf dem Rotwandhaus?

Peter Weihrer: Klar! Ich bin seit 32 Jahren hier oben, 26 Jahre als Wirt. Da haut einen so schnell nichts um.

