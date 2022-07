Kinderhort Bayrischzell: Erweiterung wegen Personalmangel auf der Kippe

Von: Sebastian Grauvogl

Sucht dringend Verstärkung: Bettina Winkel, Leiterin des Kindergartens St. Margareth Bayrischzell. © TP

Baulich wäre alles pünktlich fertig, doch die Eröffnung der Erweiterung des Kinderhorts in Bayrischzell steht auf der Kippe. Der Grund: das fehlende Personal. 13 Plätze sind in Gefahr.

Bayrischzell – Alles wäre rechtzeitig fertig geworden. Der Fußbodenleger hat sich bereits angekündigt, die Möbellieferung steht auch kurz bevor. Trotzdem steht die fürs kommende Kindergartenjahr geplante Erweiterung der Hortgruppe im Katholischen Kindergarten St. Margareth in Bayrischzell auf wackligen Beinen, wenn nicht sogar vor dem Aus. Woran das liegt und ob es doch noch Hoffnung gibt, erklärt Leiterin Bettina Winkel im Interview.

Frau Winkel, obwohl der Umbau für die Erweiterung Ihrer Hortgruppe im Zeitplan liegt, haben Sie die 13 zusätzlichen und bereits gebuchten Plätze gekündigt. Warum?

Bettina Winkel: Weil wir kein Personal dafür finden. Das ist sehr bitter und tut mir von Herzen leid für die Kinder und ihre Eltern. Viele von ihnen kennen wir ja seit Jahren. Es bleibt uns aber leider keine andere Möglichkeit, weil wir ohne eine zusätzliche Kraft keine Betriebserlaubnis für die neuen Räume bekommen.

Wo haben Sie denn nach Mitarbeitern gesucht?

Bettina Winkel: Quasi überall. Wir haben wirklich jeden Stein umgedreht und sogar Erzieherschulen direkt angeschrieben. Zurückgemeldet hat sich kaum jemand. Wenn doch, war die Antwort immer dieselbe: Alle Absolventen haben schon eine Stelle gefunden. Es gibt einfach viel zu wenig Personal momentan.

Aber wäre Bayrischzell nicht ein schöner Ort, um zu arbeiten? Können Sie damit nicht ein bisschen Werbung machen?

Bettina Winkel: Das tun wir natürlich. Das Problem ist aber, dass die Mitarbeiter eine Wohnung brauchen. Aber auch hier ist der Markt quasi leer gefegt. Selbst unsere Reinigungskraft konnten wir nur behalten, weil wir sie und ihr Kind in eine Ferienapartment vermitteln konnten. Mittlerweile haben die beiden aber zum Glück eine eigene Wohnung gefunden. Ganz aktuell habe ich erfahren, dass die Gemeinde eine Wohnung ausbauen lässt, um sie als Dienstwohnung für Erzieher anzubieten. Vielleicht erleichtert uns dies die Suche nach Bewerbern.

Wie sieht es mit Kapazitäten in Ihrem bestehenden Team aus? Können Sie hier vielleicht noch ein bisschen umschichten?

Bettina Winkel: Keine Chance. Ich selbst arbeite schon jetzt vormittags in einer der beiden Kindergartengruppen und nachmittags im Hort mit. Alles, was im Büro anfällt, erledige ich zwischendrin, in der Mittagspause oder in Überstunden nach Feierabend.

Wie haben denn die Eltern auf die Kündigung reagiert?

Bettina Winkel: Sehr verständnisvoll. Manche haben sogar versucht, sich mit anderen einen Platz zu teilen. Aber das geht natürlich nicht bei allen, denn sie brauchen den Hort ja gerade deswegen, weil sie zu den gebuchten Zeiten keine andere Betreuungsmöglichkeit haben.

Es gibt also keine Hoffnung mehr, dass die zusätzlichen Plätze zum neuen Kindergartenjahr zur Verfügung stehen?

Bettina Winkel: Es hängt schlicht und einfach davon ab, ob wir noch eine zusätzliche Betreuungskraft finden. Wenn das der Fall ist, beantragen wir umgehend die Betriebserlaubnis. Es würde also auch noch kurz vor dem Start gehen. Wir geben die Hoffnung nicht auf!

Bewerbungen

nimmt der Kindergarten Bayrischzell unter winkel@kita.ebmuc.de entgegen.

sg