Kontrollgruppe Motorrad: Adleraugen am Sudelfeld

Die Kontrollgruppe Motorrad inspiziert und informiert an der Serpentinenstrecke am Sudelfeld. Teilweise gehe es zu wie auf der Rennstrecke, sagen sie.

Kochel am See / Bayrischzell – Das Gefühl von Freiheit, Geschwindigkeit, Dynamik und ein bisserl Action: Das kosten von Frühjahr bis Herbst viele Motorradfahrer auf den einladenden Serpentinen im Oberland liebend gerne aus. Doch wie so oft ist des einen Freud des anderen Leid: Denn den Anwohnern – etwa in Bayrischzell und am Walchensee – dröhnen die Motorgeräusche in den Ohren.

Die Diskussion über ein vom Bundesrat anvisiertes Fahrverbot für Motorräder an Sonn- und Feiertagen hat sich in den vergangenen Wochen immer mehr zugespitzt. Zahlreiche Großdemonstrationen und hitzige Wortgefechte in den sozialen Medien sind nur ein Teil der emotionalen Debatte. Immer wieder rücken dabei insbesondere das Sudelfeld und der Kochler Kesselberg in den Fokus vieler Argumente. Denn hier wird besonders gern, besonders oft, und ab und an auch besonders laut Gas gegeben.

+ An Brennpunkten: Jan Zangenfeind (l.) und Roman Gold von der Kontrollgruppe Motorrad. © Arndt Pröhl

Daher kontrolliert die Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd, zuständig für die Voralpenregion von Garmisch bis Berchtesgaden, verstärkt an den Hotspots, zu denen das Sudelfeld, die Spitzingstraße und der Kesselberg (Gemeinde Kochel) gehören. Organisatorisch angesiedelt ist die Motorradstaffel bei der Autobahnpolizei Holzkirchen.

Das Thermometer klettert auf 30 Grad. Die beiden Polizeihauptkommissare Roman Gold und Jan Zangenfeind fahren mit ihren Maschinen von der Kochler Polizeistation die Bergstraße hinauf. Auf halber Strecke bleiben sie bei einem Wanderparkplatz stehen. Mit geschulten Adleraugen verfolgen sie vom Straßenrand die vielen Motorräder, die hier auf und ab fahren – und das oft mehrfach hintereinander.

„Es sind hier teilweise Zustände wie auf einer Rennstrecke. Wir versuchen mit unserer Anwesenheit, die Situation zwischen allen Parteien etwas zu befrieden“, sagt Gold. Nicht zuletzt durch ihr Auftreten mit Motorrad statt Streifenwagen werben sie für Akzeptanz bei den Bikern. „Bei vielen kommt das gut an. Sie merken, wir sind vom Fach und haben Verständnis.“ Einige andere würden jedoch nur darauf warten, bis die Polizisten wieder fahren. „Es kommt auch vor, dass die Motorradfahrer unten warten und applaudieren, wenn wir weg sind.“ So etwas findet der passionierte Motorsportler Gold dann „wirklich schade. Wir wollen ja kein Feindbild sein.“

Doch kommt den beiden Kommissaren etwas spanisch vor, ein heulender Motor zu laut, die Reifen zu abgefahren, dann winken sie mit ihrer Kelle den Fahrer heraus. „Wenn etwas auffällig ist, holen wir den Fahrer sofort raus, ansonsten machen wir auch ein paar Zufallskontrollen, wie bei jeder allgemeinen Verkehrskontrolle eben üblich“, erklärt Gold, während er mit seinem Kollegen um zwei Harley-Davidson-Maschinen herumgeht. Während das eine Traditionsbike ohne Beanstandung weiterfahren kann, findet Zangenfeind an dem zweiten Motorrad etwas Unzulässiges montiert. Hier wurden an einer Stelle zusätzliche Pedale angebracht. „Nicht verkehrssicher“, erklärt Zangenfeind.

Doch das Paar auf dem Motorrad hat Glück. Da niemand vor Ort Werkzeug dabei hat, dürfen sie bis zur nächsten Motorradwerkstatt fahren und sich diesen Besuch auf der Polizeistation dann bestätigen lassen. „Wir haben es jetzt noch einmal bei einer mündlichen Verwarnung belassen, da die Fahrer Einsicht gezeigt haben“, sagt Gold.

+ Prüfender Blick: Die Beamten der Kontrollgruppe sind technisch besonders geschult. © Arndt Pröhl

Doch nicht alle Kontrollierten sind so verständnisvoll. Ein junger Mann auf einer unverkleideten Maschine hat zwar auch alles richtig gemacht, und die Beamten lassen ihn weiterfahren. Aber er sagt trotzdem in leicht genervtem Tonfall: „Ich wurde teilweise schon dreimal an einem Tag kontrolliert. Das ist aktuell wirklich zu viel.“

Roman Gold hingegen findet das Vorgehen notwendig. Kontrollen wie am Sudelfeld und anderen Sicherheitsmaßnahmen, etwa der Unterbodenschutz an Leitplanken, haben die tödlichen Unfälle deutlich reduziert. Nach wie vor sei die Gefahr dennoch hoch. „Man darf nicht vergessen, dass jeder fünfte Verkehrstote ein Motorradfahrer ist“, fügt er ernst hinzu.

Dann saust schon eine sportliche Ducati den Beamten entgegen. Gold sagt: „Man erkennt sehr schnell, dass das jemand ist, der gerne schnell fährt und die Kurven auskostet.“ Das verrät ihm sein Kennerblick auf die Reifen. „Es ist zwar noch im Rahmen, aber die Reifen sind bald fällig“, ermahnt er den Tiroler Paul Goetsch. Er ist sowohl aus Österreich als auch Deutschland die Kontrollen gewohnt. „Das ist richtig so, es gibt auch unter den Motorrad-Fahrern schwarze Schafe“, sagt er. „Und da es immer mehr Motorräder gibt, verstehe ich, dass auch mehr kontrolliert wird.“

Pro Kontrolle werden zwischen 30 und 50 Biker überprüft. Die meisten Auffälligkeiten finden die Beamten laut Gold an den Auspuffanlagen, dB-Reglern, Kennzeichen und Reifen.