Kümpflalm: Weideland mit ungewöhnlicher Artenvielfalt - „Problembär“ Bruno ließ hier sein Leben

Naturidyll: Die Hütte von Bernd Gasteiger ist eine von drei noch verbliebenen Gebäuden auf der Kümpflalm. Einst standen unterhalb des Rotwandhauses sieben Almhütten. © Thomas Plettenberg

Wenn Klaus Schreyer den bald zu Ende gehenden Almsommer Revue passieren lässt, freut er sich: „Meine Viecher haben wirklich wieder einen schönen Urlaub gehabt.“

Bayrischzell – 44 Kälber und Jungkühe grasen seit Anfang Juni auf der Kümpflalm. Jener Alm, die 2006 wegen Braunbär Bruno traurige Berühmtheit erlangt hat. Für den 61-jährigen Schreyer ist die auf 1504 Höhenmetern gelegene Alm unterhalb des Rotwandhauses „eine der schönsten im Rotwandgebiet“. Der Blick geht zur Nordseite des Sonnwendjochs. Einst standen auf der sonnigen Fläche im Gemeindegebiet von Bayrischzell sieben Almhütten, wie der Landwirt weiß. Jetzt sind es noch drei. Eine wird zur Zeit nicht landwirtschaftlich genutzt, die andere gehört Bernd Gasteiger, der zusammen mit Schreyer 100 Hektar bewirtschaftet. Davon sind 80 Hektar reine Weidefläche, der Rest ein teils felsiger Latschengürtel.

Eine Besonderheit der in einem südlich ausgerichteten Kessel gelegenen Kümpflalm ist die Blumenvielfalt auf den weitläufigen Weideflächen. 80 verschiedene Blüten fänden sich dort, sagt Schreyer und nennt Knöterich, Johanniskraut, Frauenmantel oder Glockenblume. Besonders schön sei im Frühjahr der Blaue Enzian anzuschauen: „Da strahlt alles tiefblau.“

„Die Milch hat nach Schnittlauch geschmeckt“

Die Artenvielfalt zieht Schmetterlinge und Bienen an. „Diese Vielfalt ist nur über das Grasen des Viehs zu erreichen“, ist sich der langjährige Almbauer sicher. Seine Jungtiere entwickelten sich durch das nahrhafte Futter deutlich muskulärer als andere. „Die sind halt robuster.“ Das Fleisch sei von hoher Qualität, seine Stammkunden reißen es ihm auf dem Bauernhof in Wörnsmühl aus den Händen.

Zusammenarbeit auf der Alm: (v.l.) Bernd Gasteiger und Karl Schreyer kümmern sich um die Weideflächen. © Thomas Plettenberg

Bis 1978 wurden auf der Kümpflalm auch Milchkühe gehalten. Sie grasten teils auf dem 1700 Meter hoch gelegenen sogenannten Schnittlauchmoos. „Die Milch hat wirklich nach Schnittlauch geschmeckt“, erinnert sich Schreyer. Sein Sohn hält auf der Alm 20 Bergschafe, die in den Steillagen grasen.

Bernd Gasteiger nennt es einen Glücksfall, dass er 2007 eine der freigewordenen Hütten der Kümpflalm samt den dazugehörigen Weideflächen kaufen konnte. In diesem Sommer hat er 40 Jungtiere oben, die ebenfalls auf den Weiden mit der ungewöhnlich hohen Vielfalt an Blumen weiden. Auch der 58-Jährige schwärmt von dem hohen Futterwert des Weidelandes zu Füßen des Rotwandhauses. Und fügt hinzu: „Die gealpten Kühe verkaufen sich besser und erzielen einen guten Preis.“ Dies sei der Lohn für die mühevolle Bewirtschaftung der Almflächen.

Traurige Berühmtheit: Bruno wurde auf der Kümpflalm erschossen

Gasteiger hat kein Personal auf der Alm angestellt. Vielmehr übernehmen sein Bruder und die Schwägerin sowie seine Frau und die drei Söhne abwechselnd die Arbeiten auf der Alm. Im Hof in Niklasreuth stehen 100 Milchkühe, die es ebenfalls im Familienbetrieb zu versorgen gilt.

Ließ sein Leben auf der Kümpflalm: Braunbär Bruno, der 2006 erschossen wurde und jetzt im Museum steht. © Peter Kneffel

Gasteiger und Schreyer schätzen wechselseitig die gute Zusammenarbeit auf der Kümpflalm mit den gemeinsamen Weideflächen. Und sie sind sich einig, dass sie zwar gerne Wanderer vor ihren Hütten rasten lassen und ihnen Wasser zu trinken geben, aber keine Bewirtung anbieten. Schreyer hat auch nichts dagegen, wenn sich ein Besucher vor seiner Alm die mitgebrachte Brotzeit schmecken lässt. Ansonsten aber gilt: „Wir sind rein für das Vieh und die Natur da.“

Schreyers Alm erlangte im Sommer 2006 traurige Berühmtheit. Nach wochenlangem Medienrummel wurde dort der sogenannte Problembär „Bruno“ erschossen. Der Landwirt erinnert sich nur ungern daran. „Die Leute haben das arme Tier einfach nicht in Ruhe gelassen. Wir hatten einen örtlichen Jäger an der Hand, der es artgerecht betäubt hätte. Der junge Bär wäre danach in einem nahe gelegenen Wildpark untergekommen.“

Doch das aus dem norditalienischen Trentino stammende Jungtier mit dem offiziellen Namen „JJ1“ wurde im Morgengrauen des 26. Juni 2006 in staatlichem Auftrag erschossen und ist nun ausgestopft im Museum Mensch und Natur in München zu bestaunen. Schreyers Fazit: „Der Teenager hätte nicht so enden müssen.“

Die Almen

prägen das Bild des Voralpenlands. Es sind Schätze, die es zu bewahren gilt. Einige von ihnen stellen wir mit ihren Besonderheiten in einer Serie vor.

